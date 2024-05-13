Компания NVIDIA анонсировала использование своей новой платформы CUDA-Q в крупнейших суперкомпьютерных центрах по всему миру. Эта технология обещает значительно ускорить исследования в области квантовых вычислений, открывая новые возможности для науки и технологий.

Корпорация NVIDIA объявила, что их новейшая платформа CUDA-Q теперь будет использоваться в крупнейших суперкомпьютерных центрах по всему миру. Это решение открывает новые возможности для ускорения исследований в самых передовых направлениях науки, включая квантовую физику, криптографию и молекулярное моделирование.

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CUDA-Q — это инновационная технологическая платформа, разработанная для интеграции традиционных процессоров (CPU), графических процессоров (GPU) и квантовых процессоров (QPU). Она позволяет разработчикам создавать и оптимизировать приложения, которые могут выполнять сложные симуляции квантовых схем на суперкомпьютерах. Это становится возможным благодаря уникальной архитектуре CUDA-Q, которая обеспечивает высокую производительность и масштабируемость в обработке квантовых данных.

Первыми в списке организаций, объявивших о внедрении платформы CUDA-Q в свои вычислительные системы, стали крупные научные центры в Германии, Японии и Польше. Эти центры являются лидерами в области суперкомпьютерных технологий и теперь будут способствовать развитию квантовых исследований на новом уровне.

В Германии Федеральный центр суперкомпьютерных исследований (GSC) планирует использовать CUDA-Q для моделирования квантовых материалов и изучения феноменов квантовой запутанности. В Японии Токийский институт технологии объявил о начале работ по интеграции CUDA-Q в их систему «Фудзи», которая занимается исследованиями в области квантовой криптографии и алгоритмов. А в Польше Варшавский университет наук о вычислениях и технологиях использовал CUDA-Q для разработки новых методов в оптимизации квантовых вычислений.

«Это прорывное событие в мире вычислительной техники, - сказал Дженсен Хуанг, генеральный директор NVIDIA. - Платформа CUDA-Q позволяет научному сообществу по-новому взглянуть на сложные задачи и найди средства для их решения быстрее, чем когда-либо. Мы гордимся тем, что можем способствовать этому процессу и обеспечивать поддержку наших партнёров по всему миру.»

С использованием CUDA-Q исследователи смогут значительно ускорить процесс симуляции квантовых систем, что ранее было осуществимо только с помощью массированных квантовых компьютеров. Такой подход открывает двери для решения наиболее сложных научных задач, включая поиск новых лекарств, разработку материалов с заданными свойствами и многие другие.

Кроме того, NVIDIA планирует провести серию обучающих семинаров и вебинаров для разработчиков и исследователей, заинтересованных в использовании CUDA-Q в своих проектах. Эти мероприятия позволят участникам лучше понять принципы работы квантовых вычислений и эффективно использовать новую платформу в своих исследованиях.