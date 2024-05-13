Компания SpaceX осуществила 49-й запуск спутников Starlink. Спутники были выведены на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 с мыса Канаверал во Флориде. Всего на сегодняшний день на орбите находится более 5 900 спутников Starlink, которые входят в глобальную сеть интернет-связи.

В очередной раз продемонстрировав свою активность, компания SpaceX успешно вывела на околоземную орбиту новую партию из 23 спутников Starlink. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся в 8:53 по восточному времени (3:53 по московскому времени) со стартовой площадки 40 на мысе Канаверал во Флориде.

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Это был уже 49-й запуск SpaceX в 2024 году и 94-й запуск Falcon 9 в целом. Данная миссия также ознаменовала 15-й полет для этой конкретной первой ступени Falcon 9, которая ранее использовалась для запуска миссий CRS-22, Crew-3, Turksat 5B, Crew-4, CRS-25, Eutelsat HOTBIRD 13G, OneWeb 1, SES-18 и SES-19, а также пяти миссий Starlink.

Примерно через 9 минут после запуска первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась на беспилотную платформу "A Shortfall of Gravitas", которая находилась в Атлантическом океане. Это еще один шаг в стремлении SpaceX к многоразовому использованию ракет, что значительно снижает стоимость космических запусков.

Спутники Starlink, выведенные на орбиту в рамках этой миссии, присоединятся к постоянно растущей группировке, которая уже насчитывает более 5 900 аппаратов. SpaceX планирует развернуть десятки тысяч спутников Starlink, чтобы обеспечить высокоскоростным интернетом даже самые удаленные уголки планеты.

Проект Starlink уже оказывает существенное влияние на глобальный доступ к интернету, особенно в регионах, где традиционные способы подключения ограничены или недоступны.

Несмотря на очевидные преимущества Starlink, проект также вызывает опасения, связанные с космическим мусором и потенциальным влиянием на астрономические наблюдения. SpaceX утверждает, что предпринимает шаги для решения этих проблем, но дебаты о долгосрочных последствиях развертывания мегасозвездий спутников продолжаются.