Компания решила снизить частоту показа SGE после тщательного анализа его эффективности и качества предоставляемой информации.

Google осторожно подходит к запуску своего нового сервиса Search Generative Experience (SGE), который использует искусственный интеллект для генерации ответов на запросы пользователей. Согласно недавнему отчету, SGE стал показываться в результатах поиска Google гораздо реже — если раньше он появлялся в ответах на 70% запросов, то теперь этот показатель кратно уменьшился.

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По словам представителей Google, компания решила снизить частоту показа SGE после тщательного анализа его эффективности и качества предоставляемой информации. В ходе тестирования было выявлено, что некоторые ответы, сгенерированные SGE, содержали неточности и неполные данные, что могло привести к неправильным выводам у пользователей.

Компания Google активно работает над улучшением SGE и намерена внедрить его в поисковую систему, когда он будет полностью готов. Представители компании подчеркивают, что их основной приоритет — предоставлять пользователям максимально точную и полезную информацию.

В то же время, эксперты отмечают, что использование искусственного интеллекта в поисковых системах имеет свои преимущества и недостатки. С одной стороны, SGE может значительно ускорить процесс поиска информации и предоставить более точные результаты. С другой стороны, возникают опасения по поводу непредсказуемости искусственного интеллекта и возможных ошибок в его работе.

Тем временем Google продолжает активно исследовать и разрабатывать новые технологии, чтобы улучшить качество и эффективность своих поисковых систем.