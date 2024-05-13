Руководство SMIC выражает обеспокоенность по поводу потенциального негативного влияния усиления конкуренции на китайском рынке на цены чипов и прогнозирует замедление роста мирового производства микросхем после 2025 года.

В ходе квартального отчётного мероприятия, которое состоялось на прошлой неделе, руководство крупнейшего китайского контрактного производителя полупроводников SMIC выразило серьёзные опасения относительно текущих тенденций на рынке. Основные из них касаются усиливающейся конкуренции на внутреннем китайском рынке и предстоящего замедления глобального роста в производстве чипов.

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По словам генерального директора SMIC Чжао Хайцзюня, рынок полупроводников сталкивается с "беспрецедентным давлением" из-за нарастающего числа игроков, особенно на внутрикитайском уровне. "Мы наблюдаем, как новые компании быстро входят в сектор, предлагая агрессивные ценовые стратегии, что ведёт к общему снижению уровня цен на чипы. Это создаёт значительные риски для всех участников рынка, включая SMIC," - отметил он.

Детализируя ситуацию, финансовый директор SMIC Ли Цзинь указал на возможное сокращение маржинальности. "Когда цены падают из-за жесткой конкуренции, это автоматически сжимает наши маржи. Нам нужно искать новые пути для оптимизации производственных издержек и улучшения качества продукции, чтобы поддерживать прибыльность," - сказал Ли Цзинь.

В долгосрочной перспективе руководство SMIC также выразило опасения по поводу замедления глобального роста в производстве чипов после 2025 года. "После периода активной экспансии и инвестиций в производственные мощности, мы ожидаем, что темпы роста замедлятся. Это будет связано с насыщением рынка и завершением крупных инфраструктурных проектов," - подчеркнул Чжао Хайцзюнь.

Эксперты поддерживают мнение SMIC, указывая на возможное увеличение предложения чипов после масштабного расширения производственных мощностей в разных странах. "Мы видим, что к 2025 году многие новые фабрики начнут полноценно функционировать, что приведёт к увеличению предложения. Это, в свою очередь, может оказать давление на цены и уровень загрузки производственных мощностей," - отмечает аналитик полупроводниковой индустрии Лю Хун.

Помимо внутренних вызовов, SMIC также сталкивается с международными трудностями, включая торговые ограничения и политические риски. "Международное напряжение и ограничения могут сыграть свою роль в дополнительных вызовах для нашего бизнеса," - добавил Чжао Хайцзюнь.

На фоне этих заявлений акции SMIC показали незначительное снижение, что отражает общую неопределённость инвесторов по поводу будущего компании и всей индустрии. Компания продолжает искать стратегические пути для стабилизации своего положения на рынке и минимизации потенциальных рисков, связанных с предстоящими изменениями в отрасли.