Пользователи могут выбирать между разрешением 4K при частоте 240 Гц или Full HD при частоте 480 Гц для оптимального визуального отображения в различных сценариях.

Китайская компания Thunderobot, представила свой новейший игровой монитор Silver Wing. Этот 31,5-дюймовый монитор оснащен передовой панелью QD-OLED и предлагает пользователям уникальную возможность выбора между двумя режимами разрешения.

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Одной из главных особенностей Silver Wing является его способность работать в двух режимах: с разрешением 4K при частоте обновления 240 Гц и с разрешением Full HD при вдвое большей частоте обновления 480 Гц. Это позволяет игрокам настроить монитор под свои предпочтения и потребности, обеспечивая оптимальную производительность и качество изображения.

QD-OLED панель монитора Silver Wing обеспечивает яркое, насыщенное и четкое изображение с широкими углами обзора. Благодаря этой технологии, игроки смогут наслаждаться реалистичными цветами, глубокими черными и высокой детализацией. Кроме того, монитор оснащен технологией HDR10, что позволяет получить еще более яркие и насыщенные цвета.

Silver Wing также обладает рядом дополнительных функций. В их числе: встроенные динамики с поддержкой технологии DTS Virtual:X, которая создает эффект присутствия в игровом мире, а также возможность настройки подсветки RGB.

Монитор Silver Wing с его уникальными возможностями и передовыми технологиями станет отличным выбором для любого геймера, который ценит качество изображения.