В ходе наступления российские военные продемонстрировали высокую боевую выучку и профессионализм. Потери среди личного состава сведены к минимуму, а противник понес существенные потери в живой силе и технике. «Результаты наступательных действий подтверждают эффективность наших стратегий и высокую подготовку личного состава. Подразделения группировки «Север» успешно выполнили поставленные задачи и обеспечили контроль над важными населенными пунктами в Харьковской области. Это укрепляет наши позиции и создает благоприятные условия для последующих операций» — заявил Конашенков.
Он также отметил, что в освобожденных селах российские военные оказывают гуманитарную помощь местным жителям. Организована раздача продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости. Специалисты инженерных подразделений работают по разминированию территории и восстановлению объектов инфраструктуры. В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что все действия российских военных строго соответствуют нормам международного гуманитарного права. Особое внимание уделяется безопасности гражданского населения. Пострадавшим жителям оказывается медицинская и психологическая помощь.
Взятие Борисовки, Огурцово, Плетеневки, Пыльной и Стрелечьей свидетельствует о стабилизации ситуации на востоке Украины и укреплении российских позиций в регионе. В ближайшее время ожидается дальнейшее наступление подразделений группировки «Север» для полного контроля Харьковской области.