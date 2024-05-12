Министерство обороны Российской Федерации объявило об успешном продвижении войск группировки «Север» на востоке Украины. В результате активных наступательных действий российские подразделения занялии пять населенных пунктов в Харьковской области. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил, что под контроль Вооруженных сил РФ перешли Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. По словам Конашенкова, операции были проведены в условиях сложной тактической обстановки, однако благодаря слаженным действиям подразделений группировки «Север» удалось добиться значительного прогресса.В ходе наступления российские военные продемонстрировали высокую боевую выучку и профессионализм. Потери среди личного состава сведены к минимуму, а противник понес существенные потери в живой силе и технике. «Результаты наступательных действий подтверждают эффективность наших стратегий и высокую подготовку личного состава. Подразделения группировки «Север» успешно выполнили поставленные задачи и обеспечили контроль над важными населенными пунктами в Харьковской области. Это укрепляет наши позиции и создает благоприятные условия для последующих операций» — заявил Конашенков.Он также отметил, что в освобожденных селах российские военные оказывают гуманитарную помощь местным жителям. Организована раздача продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости. Специалисты инженерных подразделений работают по разминированию территории и восстановлению объектов инфраструктуры. В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что все действия российских военных строго соответствуют нормам международного гуманитарного права. Особое внимание уделяется безопасности гражданского населения. Пострадавшим жителям оказывается медицинская и психологическая помощь.Взятие Борисовки, Огурцово, Плетеневки, Пыльной и Стрелечьей свидетельствует о стабилизации ситуации на востоке Украины и укреплении российских позиций в регионе. В ближайшее время ожидается дальнейшее наступление подразделений группировки «Север» для полного контроля Харьковской области.