Компания Thermaltake анонсирует выход кабины GR500 для гоночных симуляторов и совместимой подставки для трёх мониторов.

Компания Thermaltake, лидер на рынке высокотехнологичного оборудования для ПК и гейминга, сегодня официально объявила о запуске в продажу своей инновационной кабины для гоночных симуляторов GR500, а также совместимой с ней подставки-держателя для трёх мониторов. Эта комбинация разработана с целью предоставить геймерам и энтузиастам автоспорта наиболее реалистичный опыт погружения в симуляцию гонок, с современными технологиями и комфортом.

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Кабина GR500, выполненная из высококачественных материалов, отличается прочностью и эргономичностью. Её конструкция позволяет настроить рабочее пространство под свои индивидуальные предпочтения и физические параметры. Специальная подвесная система сиденья обеспечивает идеальное распределение веса и поддержку во время интенсивных гоночных сессий, минимизируя усталость и повышая уровень комфорта.

Особое внимание уделяется подставке-держателю для трёх мониторов, которая позволяет создать панорамное поле зрения, необходимое для максимально достоверной имитации гоночной среды. С помощью этого решения геймеры смогут погрузиться в мир автоспорта настолько, что границы между реальностью и виртуальным миром сотрутся. Подставка обеспечивает стабильность и регулируемость, позволяя установить мониторы в идеальном положении для оптимального восприятия и минимального отражения света.

Thermaltake подчёркивает, что кабина GR500 и подставка для мониторов идеально сочетаются с гарнитурой виртуальной реальности, предлагая уникальную возможность переключаться между традиционным многомониторным режимом и полноценным VR-опытом. Такая гибкость делает данную систему привлекательной для широкого круга любителей гоночных симуляторов, независимо от их предпочтений в технике визуализации.

"Мы гордимся тем, что представляем GR500 и нашу новую подставку для мониторов – это результат интенсивных исследований и разработок, направленных на создание идеального решения для гоночных энтузиастов по всему миру", – заявил Джеймс Чен, глобальный маркетинговый директор Thermaltake. "Мы уверены, что эта кабина и подставка не только повысят уровень погружения в игру, но и установят новые стандарты качества и комфорта для всех, кто стремится к большей реалистичности в своих гоночных симуляциях".