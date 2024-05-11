Компания Lyten, разрабатывающая инновационные литий-серные аккумуляторы, разослала первые серийные образцы автопроизводителям, включая Stellantis, для оценки их потенциала.

Американская компания Lyten, специализирующаяся на разработке и производстве литий-серных аккумуляторов (Li-S), объявила об отправке первых серийно выпущенных образцов своим партнерам среди автопроизводителей в США и Европейском Союзе. Этот шаг знаменует собой важный этап для компании, стремящейся вывести на рынок революционную технологию, способную превзойти традиционные литий-ионные аккумуляторы по ряду ключевых показателей.

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Среди получателей образцов – компания Stellantis, один из крупнейших мировых автопроизводителей, в мае 2023 года инвестировавший значительные средства в Lyten. Stellantis возлагает большие надежды на Li-S технологию, видя в ней потенциал для создания электромобилей с большей дальностью хода, более быстрой зарядкой и меньшим весом.

"Мы рады предоставить нашим партнерам первые серийные образцы наших Li-S аккумуляторов", - заявил Дэн Куигли, генеральный директор Lyten. "Это важный шаг на пути к коммерциализации нашей технологии, которая, как мы верим, способна изменить правила игры в индустрии электромобилей".

Литий-серные аккумуляторы обладают рядом преимуществ перед литий-ионными, включая:

- высокую энергетическую плотность: Li-S аккумуляторы могут хранить больше энергии на единицу веса, что позволяет создавать электромобили с большей дальностью хода.

- низкую стоимость: Сера – широко распространенный и доступный материал, что делает Li-S аккумуляторы потенциально более дешевыми в производстве, чем литий-ионные.

- высокую безопасность: Li-S аккумуляторы менее подвержены возгоранию, чем литий-ионные.

- экологичность: Сера – более экологически чистый материал, чем кобальт и никель, используемые в литий-ионных аккумуляторах.

Несмотря на преимущества, Li-S технология сталкивается с рядом вызовов, включая ограниченный срок службы и сложность масштабирования производства. Lyten утверждает, что преодолела эти препятствия, разработав уникальную 3D-архитектуру графеновых сепараторов, которая обеспечивает стабильную работу аккумуляторов в течение длительного времени.

Отправка первых серийных образцов – это важный шаг для Lyten, но путь к массовому внедрению Li-S технологии еще далек от завершения. Автопроизводители должны провести тщательные испытания образцов, чтобы оценить их производительность, надежность и безопасность.

Тем не менее, интерес со стороны таких гигантов, как Stellantis, свидетельствует о большом потенциале Li-S аккумуляторов. Если Lyten удастся выполнить свои обещания, эта технология может сыграть ключевую роль в ускорении перехода к электромобилям.