Новый гигантский 3D-принтер "Factory of the Future 1.0" (FoF 1.0) способен печатать объекты размером почти с 40 стандартных морских контейнеров, значительно превосходя по размерам предыдущего рекордсмена.

Университет штата Мэн сегодня представил свой новый флагманский 3D-принтер, получивший название "Factory of the Future 1.0" (FoF 1.0). Этот гигантский аппарат, размером с несколько стандартных морских контейнеров, является самым крупным 3D-принтером в мире, значительно превосходя по размерам предыдущего рекордсмена.

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FoF 1.0 способен печатать объекты длиной до 30 метров, шириной до 10 метров и высотой до 5,5 метров, что делает его уникальным инструментом для создания крупногабаритных конструкций и изделий. Скорость печати этого гиганта достигает впечатляющих 227 килограммов в час, что позволяет ему производить огромные детали и компоненты за считанные часы.

"Мы гордимся тем, что смогли создать самый большой 3D-принтер в мире, который открывает новые возможности для производства и строительства", – говорит Энтони Джонсон, директор Центра передовых производственных технологий при Университете штата Мэн. "Этот принтер дает нам возможность создавать объекты невиданных ранее размеров и форм, которые могут применяться в самых разных отраслях – от строительства до аэрокосмической промышленности."

Новый принтер FoF 1.0 в четыре раза превосходит по размерам предыдущего чемпиона в этой категории – 3D-принтер MasterPrint, который был представлен университетом в 2019 году. Этот более компактный аппарат стал прорывом в крупноформатной 3D-печати, но FoF 1.0 значительно расширяет границы возможного.

Ключевой особенностью FoF 1.0 является его универсальность – он способен печатать из широкого спектра материалов, включая пластик, металл, композиты и даже бетон. Это позволяет использовать его для изготовления самых разнообразных объектов – от архитектурных элементов до промышленного оборудования.

"Возможности этого принтера поистине безграничны", – отмечает Джонсон. "Мы ожидаем, что он найдет применение во многих областях – от строительства зданий и мостов до производства гигантских деталей для ветряных турбин или космических кораблей. Это настоящий революционный прорыв в аддитивном производстве."

Университет штата Мэн планирует активно использовать FoF 1.0 в своих исследованиях и разработках, а также предоставлять доступ к нему промышленным партнерам и другим научным организациям. Ожидается, что этот уникальный инструмент позволит ускорить внедрение крупноформатной 3D-печати в различных отраслях и стимулирует дальнейшее развитие аддитивных технологий.