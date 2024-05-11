Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
Университет штата Мэн представил самый большой 3D-принтер в мире
Новый гигантский 3D-принтер "Factory of the Future 1.0" (FoF 1.0) способен печатать объекты размером почти с 40 стандартных морских контейнеров, значительно превосходя по размерам предыдущего рекордсмена.

Университет штата Мэн сегодня представил свой новый флагманский 3D-принтер, получивший название "Factory of the Future 1.0" (FoF 1.0). Этот гигантский аппарат, размером с несколько стандартных морских контейнеров, является самым крупным 3D-принтером в мире, значительно превосходя по размерам предыдущего рекордсмена.

реклама

FoF 1.0 способен печатать объекты длиной до 30 метров, шириной до 10 метров и высотой до 5,5 метров, что делает его уникальным инструментом для создания крупногабаритных конструкций и изделий. Скорость печати этого гиганта достигает впечатляющих 227 килограммов в час, что позволяет ему производить огромные детали и компоненты за считанные часы.

"Мы гордимся тем, что смогли создать самый большой 3D-принтер в мире, который открывает новые возможности для производства и строительства", – говорит Энтони Джонсон, директор Центра передовых производственных технологий при Университете штата Мэн. "Этот принтер дает нам возможность создавать объекты невиданных ранее размеров и форм, которые могут применяться в самых разных отраслях – от строительства до аэрокосмической промышленности."

Новый принтер FoF 1.0 в четыре раза превосходит по размерам предыдущего чемпиона в этой категории – 3D-принтер MasterPrint, который был представлен университетом в 2019 году. Этот более компактный аппарат стал прорывом в крупноформатной 3D-печати, но FoF 1.0 значительно расширяет границы возможного.

Ключевой особенностью FoF 1.0 является его универсальность – он способен печатать из широкого спектра материалов, включая пластик, металл, композиты и даже бетон. Это позволяет использовать его для изготовления самых разнообразных объектов – от архитектурных элементов до промышленного оборудования.

"Возможности этого принтера поистине безграничны", – отмечает Джонсон. "Мы ожидаем, что он найдет применение во многих областях – от строительства зданий и мостов до производства гигантских деталей для ветряных турбин или космических кораблей. Это настоящий революционный прорыв в аддитивном производстве."

Университет штата Мэн планирует активно использовать FoF 1.0 в своих исследованиях и разработках, а также предоставлять доступ к нему промышленным партнерам и другим научным организациям. Ожидается, что этот уникальный инструмент позволит ускорить внедрение крупноформатной 3D-печати в различных отраслях и стимулирует дальнейшее развитие аддитивных технологий.

#3d-печать #аддитивные технологии #крупноформатная печать #производственные инновации #университет штата мэн
+
Написать комментарий (0)
Российские военные испытывают мобильный 3D-принтер для ремонта техники в зоне СВО.
МО США подписало контракт с Aerojet на 3D-печать прототипа гиперзвуковой двигательной установки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США закончили строительство моста «из ниоткуда в никуда»
12
BI: Российские РЭБ превращают высокотехнологичное оружие из США на Украине в малоэффективное
+
Модернизированная версия танка «Царь-мангал» выдержала 40 прилётов дронов ВСУ
+
На Дальнем Востоке построят новую скоростную шестиполосную автомагистраль
+
Intel обеспечивает технологическое превосходство, заказав всю партию литографических машин ASML
13
ОЭСР улучшила прогноз роста российской экономики до 2,6% в 2024 году
2
В Калининградской области строят импортозамещающий металлургический комплекс
1
Британская разведка: ВКС России применяют крылатую ракету Х-101 c двойной боевой частью
1
Российские операторы активизировали рефарминг ради перехода на LTE
4
В США провели испытания новой беспилотной ракетной системы AML
+
В Амурской области идет подготовка к строительству одного из крупнейших ГОКов Дальнего Востока
+
В городе Ровно прошёл «День без повесток», который закончился массовой раздачей повесток
+
Galaxy S25 Ultra будет иметь больший объем оперативной памяти
+
Новейший российский атомный ледокол «Якутия» проекта 22220 перешёл к швартовным испытаниям
+
Литовские пограничники перехватили два Tesla Cybertruck на пункте пропуска с белорусской границей
+
Стала известна предварительная стоимость складного смартфона Motorola Razr 50 Ultra
+
США аннулирует лицензии Intel и Qualcomm на продажу чипов китайской компании Huawei
+
Очередная GeForce RTX 4090 сгорела во время игры, Manli отказалась принимать видеокарту по гарантии
10
Defense Post: Армия Великобритании испытывает мобильное оружие направленной энергии
+
По времени загрузки игр SATA SSD отстал от M.2 всего на 8%, а HDD — на 728%
7

Популярные статьи

Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
227
Почему разумному геймеру не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько лет «живёт» старый флагман
68
Пришло время переустанавливать драйвер NVIDIA, или очередное подтверждение, что Linux не для игр
85
Core i9-14900K vs Core i3-14100F – выбираем оптимальный игровой процессор для разумного геймера
53
В России запустят реестр разрешённых игр и запретят продавать нарушающие законодательство тайтлы
20
Разгон встроенной видеокарты Intel HD 4600
86
Сериал "Задача трех тел" - такой "SciFi" мне не нужен (субъективное мнение)
2
Мое мнение о Assassin's Creed Mirage на PS5 (PushSquare)
1
Подборка игр на ПК, похожих на Stellar Blade
5
Мое мнение о Star Wars Jedi: Survivor на PS5 (PushSquare)
4

Сейчас обсуждают

Алексей Рыжков
12:49
Каждая вещь должна быть на своём месте. Линукс для промышленных систем выиграл всухую. А десктоп проиграл с треском. И продолжает проигрывать. И стимдек тут не поможет в юзербазе
Пришло время переустанавливать драйвер NVIDIA, или очередное подтверждение, что Linux не для игр
Блейд
12:49
Вот это точно, Но обычно когда глоток пивка делаю уже всё загружается, это секунды 4.
HDD vs SSD SATA 3 vs SSD PCIe 4.0 – почему для игр нет смысла покупать дорогой накопитель за 55 000р
FelsheR-ZVZVZVzV
12:49
забей, у тебя все топовое! Если не успел налить пока грузиться - вот это беда!
HDD vs SSD SATA 3 vs SSD PCIe 4.0 – почему для игр нет смысла покупать дорогой накопитель за 55 000р
Блейд
12:45
Вообще нет разницы, менял . Нахер мне что-то замерять измерять, говорю в играх разницы нету. Ну возможно над долю секунды быстрее загружается, Ну я не заостряю на это внимание
HDD vs SSD SATA 3 vs SSD PCIe 4.0 – почему для игр нет смысла покупать дорогой накопитель за 55 000р
Китя
12:44
Есть программа CrystalDiskMark 8 мерит скорости замерь.
HDD vs SSD SATA 3 vs SSD PCIe 4.0 – почему для игр нет смысла покупать дорогой накопитель за 55 000р
Алексей Рыжков
12:43
А теперь скажи как этот драйвер использовать на старых видюхах. Из рабочих был только FireGL драйвер но его невозможно использовать на современных системах, а фри драйвер работал херово. Скорее всего ...
Пришло время переустанавливать драйвер NVIDIA, или очередное подтверждение, что Linux не для игр
dagnoparte
12:42
Это что? Минус доКа2? За что? Где я ещё буду кишки однокласников наматывать?))) https://www.youtube.com/watch?v=Xf-8anqrIJ4
В России запустят реестр разрешённых игр и запретят продавать нарушающие законодательство тайтлы
Блейд
12:41
У меня есть и пися3 и пися4. разница отсутствует.
HDD vs SSD SATA 3 vs SSD PCIe 4.0 – почему для игр нет смысла покупать дорогой накопитель за 55 000р
FelsheR-ZVZVZVzV
12:39
Правильно - м2 с кэшем под систему, просто м2 побольше под игры, хдд под торренты или хранилку фоток и нужной инфы.
HDD vs SSD SATA 3 vs SSD PCIe 4.0 – почему для игр нет смысла покупать дорогой накопитель за 55 000р
bxrdxrk
12:37
О, ну поехали: для игр разницы почти нет, а вот для системы и ее надежности - есть. Лучше контроллер, лучше чипы, реже выход из строя с последующей потерей файлов (все же откачать ссд из загробного ми...
HDD vs SSD SATA 3 vs SSD PCIe 4.0 – почему для игр нет смысла покупать дорогой накопитель за 55 000р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем