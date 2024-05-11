Компания BenQ представляет новую серию мониторов RD, специально разработанных для программистов. В серии представлены три монитора с необычными соотношениями сторон и специальным режимом для снижения нагрузки на глаза.

Компания BenQ, лидер в области мониторов и профессиональных решений, рада представить свою новую серию мониторов RD, специально разработанных для программистов. В этой серии представлены три уникальных монитора: RD240Q с соотношением сторон 16:10, RD280U с соотношением сторон 3:2 и RD320UA с соотношением сторон 16:9.

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RD240Q с его 24,1-дюймовым дисплеем и соотношением сторон 16:10 предоставляет больше места для работы с кодом и окнами, что позволяет программистам эффективно организовывать свою рабочую среду. RD280U, с его 28,2-дюймовым экраном и необычным соотношением сторон 3:2, предлагает уникальный опыт просмотра и редактирования кода, а RD320UA с его стандартным соотношением сторон 16:9 позволяет комфортно работать при оптимальном сочетании размера и пропорций.

Кроме уникальных соотношений сторон, все три монитора серии RD оснащены специальным режимом, разработанным специально для программистов. Этот режим снижает нагрузку на глаза при длительной работе с кодом, благодаря специальным функциям, таким как снижение синего света и настройка яркости и контрастности. Это позволяет программистам работать более продуктивно и комфортно, минимизируя риск возникновения проблем со зрением.

Новая серия мониторов RD от BenQ предлагает программистам уникальные возможности для повышения эффективности и комфорта работы. Благодаря нестандартным соотношениям сторон и специальному режиму для защиты глаз, эти мониторы станут идеальным выбором для разработчиков, стремящихся достичь новых высот в своей профессиональной деятельности.