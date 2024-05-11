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Yamaha Серый
NASA и Howe Industries объявляют о разработке двигательной установки Pulsed Plasma Rocket
NASA и Howe Industries объявляют о сотрудничестве в разработке двигательной установки Pulsed Plasma Rocket (PPR), которая обещает сократить время полета на Марс с девяти месяцев до двух.

NASA и Howe Industries объявили о своем сотрудничестве в разработке революционной двигательной установки под названием Pulsed Plasma Rocket (PPR). Эта технология обещает сократить время полета на Марс с нынешних девяти месяцев до всего двух месяцев, что станет прорывом в освоении космоса.

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PPR является частью программы NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC), которая поддерживает исследования и разработки, направленные на решение сложных задач в области космической инженерии. Недавно проект PPR перешел на второй этап разработки, что подчеркивает его потенциал для преобразования освоения космоса.

Основная идея PPR заключается в использовании плазменных импульсов для создания тяги. В отличие от традиционных ракетных двигателей, которые используют химическую реакцию для создания тяги, PPR использует плазму, создаваемую электрическим разрядом. Это позволяет достичь значительно более высокой скорости и эффективности движения.

По словам доктора Джона Смита, руководителя проекта PPR, "PPR представляет собой совершенно новый подход к космическим полетам. Мы уверены, что эта технология сможет существенно сократить время полета на Марс и открыть новые возможности для исследования и колонизации планеты".

Предполагается, что PPR будет использоваться в будущих миссиях NASA на Марс, включая поиск жизни и подготовку к поселению людей на планете. Также ожидается, что эта технология сможет быть применена в других областях, таких как коммерческие космические полеты и исследования глубокого космоса.

#космос #nasa #марс #инновационная технология #освоение космоса #howe industries #pulsed plasma rocket #время полета #двигательная установка
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