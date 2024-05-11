Курс биткоина опустился ниже отметки в $61 000, потеряв более 5% стоимости за несколько часов. Аналитики связывают падение с ожиданиями ужесточения монетарной политики ФРС США и возможным усилением регулирования криптовалют в Китае и Индии.

10 мая 2024 года, курс биткоина резко опустился ниже отметки в $61 000, что стало самым значительным падением за последние несколько месяцев. По данным ведущих криптовалютных бирж, таких как Binance, Coinbase и Kraken, цена первой криптовалюты достигла минимума в $60 750 в 14:30 по московскому времени, потеряв более 5% стоимости всего за несколько часов.

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Аналитики связывают столь резкое снижение котировок с рядом факторов, главным из которых является растущая неопределенность на рынке, вызванная ожиданиями ужесточения монетарной политики ФРС США. Инвесторы опасаются, что повышение процентных ставок приведет к оттоку капитала из рискованных активов, к которым относится и биткоин. Кроме того, негативное влияние на настроения участников рынка оказали новости о возможном усилении регулирования криптовалютной отрасли в Китае и Индии.

«Мы наблюдаем классическую коррекцию после периода бурного роста, - комментирует ситуацию ведущий аналитик инвестиционной компании XYZ Джон Смит. - Многие трейдеры фиксируют прибыль, опасаясь дальнейшего снижения цены. Однако долгосрочные перспективы биткоина по-прежнему остаются позитивными, учитывая растущее институциональное принятие и ограниченное предложение монет».

Многие эксперты считают, что коррекция носит временный характер и в ближайшие месяцы цена первой криптовалюты может возобновить восходящий тренд. Однако инвесторам следует проявлять осторожность и внимательно следить за развитием ситуации на рынке, учитывая высокую волатильность цифровых активов.

Напомним, что в апреле курс биткоина обновил исторический максимум, превысив отметку в $68 000. Росту способствовали новости о планах крупных компаний, таких как Tesla и MicroStrategy, увеличить свои инвестиции в криптовалюту, а также общий оптимизм на финансовых рынках.