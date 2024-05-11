Ippon анонсировала выпуск серии однофазных ИБП Novus с чистой синусоидой на выходе и технологией двойного преобразования, обеспечивающих надёжное питание для медицинского оборудования, серверов и других критически важных систем.

Компания Ippon, один из лидеров в области производства источников бесперебойного питания (ИБП), анонсировала выход на рынок новой серии устройств Novus. Эти однофазные ИБП с чистой синусоидой на выходе предназначены для обеспечения надежного и стабилизированного питания критически важного оборудования в различных сферах применения.

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Серия Novus включает в себя модели Novus 6K, Novus 6KL и Novus 10K. Основной особенностью новых ИБП является использование технологии двойного преобразования, которая обеспечивает высокий уровень защиты подключенного оборудования от всех типов сетевых помех. В результате такого подхода обеспечивается чистая синусоида на выходе, идеально подходящая для питания чувствительной электроники, медицинского оборудования, серверов и систем связи.

Модели Novus 6K и 6KL обладают мощностью 6 кВА, а модель Novus 10K – 10 кВА. Дополнительные функции, такие как ЖК-дисплей для отображения статуса работы и управление через интерфейс USB или RS232, делают использование устройств максимально удобным. Встроенный программный комплекс позволяет мониторить состояние ИБП и управлять ими дистанционно, что критически важно для ИТ-инфраструктур больших организаций.

Ключевым преимуществом семейства Novus является их способность работать в широком диапазоне входных напряжений без перехода на батарейное питание, что значительно увеличивает срок службы аккумуляторов и снижает общие эксплуатационные расходы. Также стоит отметить, что модели Novus 6KL и 10K оснащены дополнительными батарейными отсеками, позволяющими увеличить время автономной работы при полной нагрузке до нескольких часов.

Планируется, что новые модели ИБП Novus будут доступны для заказа уже с начала следующего месяца через официальные каналы продаж Ippon, а также через партнерскую сеть компании.