Она позволит проводить глубокие и масштабные исследования климатических изменений и моделировать климатические процессы с высокой точностью и скоростью.

Компания Lenovo объявила о возобновлении сотрудничества с Европейско-Средиземноморским центром по изменению климата (CMCC), расположенным в итальянском городе Лечче. В рамках этого партнерства Lenovo будет устанавливать новую высокопроизводительную вычислительную систему под названием Cassandra, задачей которой станет поддержка научных исследований в области климата.

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Новая система HPC (High-Performance Computing) Cassandra включает в себя 180 узлов SD650 V3. Каждый узел оснащен двумя процессорами Intel Xeon Max 9480 (Sapphire Rapids с HBM), что обеспечивает пиковую производительность на уровне 1,2 петафлопса в операциях двойной точности (FP64). Такая мощность позволит проводить глубокие и масштабные исследования климатических изменений, моделировать климатические процессы с высокой точностью и скоростью.

Одной из ключевых особенностей системы Cassandra является использование технологии жидкостного охлаждения Lenovo Neptune Direct Water-Cooling. Эта система способна отводить до 98% тепла, выделяемого оборудованием, что делает её не только эффективной, но и экологически выгодной. По заявлениям Lenovo, благодаря этой технологии Cassandra потребляет на 15% меньше электроэнергии по сравнению с аналогичными системами, использующими воздушное охлаждение. Это существенно снижает углеродный след исследований, проводимых с использованием этой системы, и делает её более устойчивой с точки зрения экологии.

Сотрудничество между Lenovo и CMCC не является новым. Обе организации уже имели опыт совместной работы над рядом проектов, направленных на борьбу с изменением климата. Однако текущее соглашение ознаменовано установкой одной из самых передовых технологий в области высокопроизводительных вычислений, что открывает новые возможности для дальнейших исследований.

Руководство CMCC выразило большие надежды на систему Cassandra. По словам представителей центра, ускорение вычислительных процессов и повышение их эффективности позволит научному сообществу более точно анализировать текущие изменения климата и разрабатывать эффективные стратегии адаптации и смягчения последствий глобального потепления.