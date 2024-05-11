Компания SpiNNcloud Systems анонсировала запуск гибридной высокопроизводительной вычислительной ИИ-системы, основанной на принципах работы человеческого мозга. Это первое коммерчески доступное решение данного типа.

Компания SpiNNcloud Systems, лидер в области разработки и производства нейроморфных систем искусственного интеллекта (ИИ), объявила о запуске своего нового продукта - гибридной высокопроизводительной вычислительной ИИ-системы, основанной на принципах работы человеческого мозга. По словам представителей компании, это первое коммерчески доступное решение данного типа.

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Нейроморфные суперкомпьютеры - это новое поколение компьютерных систем, которые имитируют структуру и функциональность нейронов и синапсов человеческого мозга. Они обладают уникальными возможностями обработки информации и анализа данных, что делает их идеальными для решения сложных задач, связанных с машинным обучением, компьютерным зрением и естественным языком.

SpiNNcloud Systems утверждает, что их новый "нейроморфный суперкомпьютер" обладает рядом преимуществ перед традиционными системами ИИ. Во-первых, он способен обрабатывать информацию параллельно и масштабируемо, что позволяет значительно ускорить процесс обучения и принятия решений. Во-вторых, благодаря низкому энергопотреблению, он может быть использован в широком спектре приложений, от медицинской диагностики до автономных транспортных средств.

"Наш новый нейроморфный суперкомпьютер представляет собой революционный прорыв в области искусственного интеллекта", - заявил генеральный директор SpiNNcloud Systems, Джон Мартин. "Мы уверены, что наша система станет незаменимым инструментом для различных отраслей, от медицины и финансов до автомобильной и энергетической промышленности".

Компания уже начала принимать заказы на свой новый "нейроморфный суперкомпьютер" и планирует начать поставки в ближайшие месяцы.