Командование специальных операций Корпуса морской пехоты США тестирует усовершенствованных роботов-собак, оснащенных вооружением и датчиками, предназначенных для революционизирования специальных операций на современном поле боя.

Новое поколение роботов-собак от компании Ghost Robotics проходит испытания в Командовании сил специальных операций Корпуса морской пехоты (MARSOC) США. Эти передовые модели, известные как Quadruped Unmanned Ground Vehicle (Q-UGV), представляют собой значительный шаг вперед в области военной робототехники и потенциально могут изменить способы ведения боевых действий.

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Роботы-собаки Q-UGV оснащены высокотехнологичными стрелковыми комплексами, разработанными компанией Onyx Industries. Эти комплексы позволяют роботам вести прицельный огонь по целям с высокой точностью и эффективностью. Благодаря передовым сенсорам и алгоритмам машинного зрения, Q-UGV способны автономно обнаруживать, отслеживать и поражать потенциальные угрозы, минимизируя риск для военнослужащих.

Помимо огневой мощи, роботы-собаки обладают впечатляющей мобильностью и проходимостью. Их уникальная четырехногая конструкция позволяет им преодолевать сложные типы местности, включая завалы, лестницы и узкие проходы. Это открывает новые тактические возможности для сил специальных операций, позволяя им действовать в труднодоступных районах и городских условиях.

Испытания, проводимые MARSOC, направлены на оценку боевых возможностей и надежности Q-UGV в реальных условиях. Военные эксперты тщательно анализируют производительность роботов, их способность выполнять поставленные задачи и взаимодействовать с операторами. Результаты этих тестов помогут определить потенциал внедрения роботов-собак в будущие военные операции.

Разработка Q-UGV является частью более широкой тенденции использования робототехники в военной сфере. Многие страны инвестируют значительные средства в исследования и разработку автономных систем, способных дополнить или заменить человека на поле боя. Роботы-собаки, подобные Q-UGV, могут стать ценным дополнением к существующим военным активам, обеспечивая новые возможности разведки, наблюдения и огневой поддержки.