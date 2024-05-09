Министерство обороны США подписало контракт с компанией Aerojet Rocketdyne на сумму $22 млн для разработки прототипа гиперзвукового двигателя и технологии его массового производства.

Министерство обороны США заключило контракт на сумму $22 млн с компанией Aerojet Rocketdyne для разработки прототипа гиперзвукового двигателя, а также предоставления технологии его массового производства. Это отражает стремление Пентагона укрепить свои позиции в области гиперзвуковых вооружений и технологий, которые становятся все более приоритетными на фоне глобальной гонки вооружений.

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Aerojet Rocketdyne, один из ведущих производителей ракетных двигателей и систем энергетики для космических и оборонных программ, будет разрабатывать гиперзвуковой двигатель в рамках проекта, который направлен на ускорение внедрения передовых технологий в оборонный сектор США. Компания обязалась создать прототип двигателя, способного обеспечивать сверхвысокие скорости, а также предоставить технологию для серийного производства.

«Мы рады приступить к сотрудничеству с Пентагоном в столь важной области, как гиперзвуковые технологии. Это стратегический шаг в укреплении национальной безопасности США», — заявил генеральный директор Aerojet Rocketdyne Юджин Карман. Он также подчеркнул, что компания обладает глубоким опытом в области разработки и производства ракетных двигателей, что позволит ей эффективно выполнить поставленные задачи.

Гиперзвуковые системы способны перемещаться со скоростью, превышающей скорость звука в пять и более раз, и обладают значительной маневренностью, что делает их труднодоступными для современных средств противоракетной обороны. Разработка подобных систем является приоритетом для США, особенно с учетом того, что Россия и Китай активно развивают свои гиперзвуковые программы.

Контракт с Aerojet Rocketdyne является частью более обширной программы Пентагона по созданию гиперзвуковых вооружений и технологий. Ранее Министерство обороны уже выделяло средства другим компаниям, таким как Lockheed Martin и Raytheon Technologies, для разработки аналогичных систем. Ожидается, что в ближайшие годы финансирование подобных программ будет только расти.

Эксперты отмечают, что разработка технологий массового производства гиперзвуковых двигателей является ключевым элементом в обеспечении США преимуществ в этой области. «Гиперзвуковые технологии могут изменить правила игры в военной стратегии, и США должны быть готовы к этому», — заявил аналитик Института стратегических исследований Джонатан Ривз.

Планируется, что прототип гиперзвукового двигателя будет готов уже в ближайшие годы. Однако сроки его внедрения в серийное производство будут зависеть от успешности тестирования и последующих доработок.