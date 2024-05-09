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Компании GigaIO и SourceCode анонсировали систему для ИИ-нагрузок Gryf в компактном форм-факторе
Компания GigaIO и SourceCode представили новейшую вычислительную систему Gryf - первый в мире суперкомпьютер для ИИ-нагрузок, выполненный в форм-факторе чемодана на колёсиках.

Компания GigaIO совместно с SourceCode анонсировали вычислительную систему Gryf, которая стала первым в мире суперкомпьютером для ИИ-нагрузок, выполненным в виде компактного чемодана на колёсиках. Gryf поражает не только своей мощью, но и удобством использования благодаря габаритам 228,6 × 355,6 × 622,3 мм и весу около 25 кг.

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Основой для выдающейся производительности системы служит фирменная система интерконнекта FabreX на базе PCI Express, обеспечивающая высокую скорость передачи данных. Gryf предлагает гибкую конфигурацию с использованием модулей четырёх типов: вычислительного узла, блока ускорителя, узла хранения и сетевого блока. Эти модули могут комбинироваться в различных вариациях, что позволяет адаптировать систему под разнообразные задачи.

К примеру, в Compute Sled устанавливается процессор AMD EPYC 7313 Milan, 256 Гбайт оперативной памяти DDR4-3200, системный накопитель NVMe M.2 SSD и два 100GbE-порта QSFP56/QSFP28. Accelerator Sled оснащен мощным ускорителем NVIDIA L40S с 48 Гбайт памяти, а Storage Sled объединяет восемь накопителей NVMe E1.L SSD.

Gryf предлагает широкий выбор операционных систем, включая Linux Rocky 8/9 и Ubuntu 20/24, что делает его универсальным инструментом для различных проектов и задач. Система обеспечивает высочайший уровень производительности и эффективности, открывая новые горизонты для развития технологий и исследований в области искусственного интеллекта.

#искусственный интеллект #суперкомпьютер #вычисления #gigaio #gryf #sourcecode
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