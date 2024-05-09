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GigaIPC представляет одноплатный компьютер PICO-N97A для Industry 4.0 формата Pico-ITX
Компания GigaIPC, подразделение Gigabyte, выпустила одноплатный компьютер PICO-N97A на платформе Intel Alder Lake-N. Новинка формата Pico-ITX предназначена для умных городов, здравоохранения и ретейла с поддержкой DDR5 и M.2 SSD.

Компания GigaIPC, ведущее подразделение Gigabyte, специализирующееся на встраиваемых решениях, представила свой новейший одноплатный компьютер PICO-N97A, основанный на аппаратной платформе Intel Alder Lake-N.

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PICO-N97A имеет формат Pico-ITX, 100 x 72 мм, что делает его идеальным для встраивания в различные устройства и приложения, где пространство ограничено. Несмотря на свои небольшие размеры, этот одноплатный компьютер не уступает в производительности полноразмерным ПК. В его основе лежит мощный чип Intel Processor N97 с 4 ядрами и 4 потоками, способный разгоняться до 3,6 ГГц. Энергопотребление процессора составляет всего 12 Вт.

Что касается памяти, PICO-N97A оснащен слотом SO-DIMM для установки модулей оперативной памяти DDR5-4800. Максимальный объем памяти, который может быть установлен, составляет 16 Гбайт.

Одним из главных преимуществ PICO-N97A является его универсальность. Он оснащен коннектором M.2 2280, который поддерживает установку SSD-накопителей с интерфейсом PCIe x2 или SATA-3. Это позволяет использовать высокоскоростные твердотельные накопители, обеспечивая быструю загрузку операционных систем и приложений, а также быстрый доступ к данным.

Кроме того, PICO-N97A обладает богатым набором функций ввода-вывода, включая два порта USB 3.2 Gen 2 и два порта USB 2.0, что позволяет подключать различные периферийные устройства. Для сети предусмотрен гигабитный Ethernet-контроллер Intel i225.

PICO-N97A уже доступен для заказа, и компания GigaIPC предлагает комплексную поддержку и услуги по его интеграции. Это включает в себя помощь в разработке, адаптации и внедрении решения, а также техническую поддержку на протяжении всего жизненного цикла продукта.

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