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Техасская компания Iozera.ai объявила о строительстве масштабного дата-центра мощностью 386 МВт
Техасская компания Iozera.ai начинает строительство дата-центра мощностью 386 МВт и инновационного хаба по искусственному интеллекту в Марокко. Проект Eureka Park, оценённый в $500 млн, предусматривает расширение доступа к передовым ИИ-технологиям для учёных, стартапов и предприятий.

Техасская технологическая компания Iozera.ai объявила о начале строительства амбициозного дата-центра в Марокко. Проект под названием Eureka Park предполагает создание объекта общей мощностью 386 МВт, что делает его одним из крупнейших в регионе. Согласно информации, общая стоимость реализации проекта составит около $500 миллионов.

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Iozera.ai специализируется на предоставлении услуг по хранению, управлению и предобработке данных для искусственного интеллекта (ИИ), а также оказывает консультационные услуги в этой области. В рамках подписанного с марокканскими властями меморандума о взаимопонимании, компания планирует не только возведение дата-центра, но и создание в Тетуане, неподалёку от Гибралтарского пролива, инновационного хаба по ИИ.

Стратегическое партнёрство между Iozera.ai и Марокко направлено на открытый доступ к передовым технологиям ИИ и расширение возможностей для учёных, стартапов и предприятий по всему миру. Этот проект подчёркивает стремление обеих сторон стимулировать инновации и технологический рост, используя потенциал искусственного интеллекта.

Дата-центр Eureka Park и ИИ-хаб в Тетуане будут способствовать укреплению позиций Марокко как важного технологического центра в Северной Африке и на Ближнем Востоке, а также улучшат международное сотрудничество в сфере высоких технологий. Введение в эксплуатацию данных объектов ожидается в ближайшие несколько лет и обещает стать значительным шагом вперёд в развитии цифровой экономики региона.

#технологии #искусственный интеллект #инновации #строительство #дата-центр #марокко #iozera.ai #глобальные проекты
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