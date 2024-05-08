Компания Intel рекомендует владельцам процессоров Core 13-го и 14-го поколений отключить "базовый профиль настроек" в BIOS из-за проблем со стабильностью работы.

В свете недавних проблем со стабильностью флагманских процессоров Core 13-го и 14-го поколений, компания Intel сделала официальное заявление. Intel напрямую обратилась к потребителям, советуя им избегать использования «базового профиля настроек Intel» в BIOS материнских плат.

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Данная рекомендация приходит на фоне сообщений о том, что некоторые пользователи столкнулись с нестабильной работой и внезапными перезагрузками системы при использовании разблокированных процессоров с этим профилем. Проблема затронула многих энтузиастов и профессионалов, которые использовали упомянутый профиль для достижения максимальной производительности.

В предыдущих сообщениях говорилось, что Intel обязала производителей материнских плат как можно скорее выпустить обновления BIOS, в которых «базовый профиль настроек Intel» активирован по умолчанию. Это решение было направлено на упрощение процесса настройки для конечных пользователей, однако, похоже, что оно привело к непредвиденным техническим сложностям.

Intel объяснила, что использование базового профиля может привести к конфликтам с некоторыми функциями материнских плат, особенно с теми, что предназначены для разгона. Это особенно актуально для процессоров с разблокированным множителем, которые и так предлагают пользователям широкие возможности для настройки производительности.

«Мы рекомендуем пользователям, которые сталкиваются с нестабильной работой их систем, отключить 'базовый профиль настроек Intel' в BIOS и вместо этого использовать автоматические или ручные настройки, предоставляемые самой материнской платой», — говорится в официальном заявлении Intel.

Технические специалисты подчеркивают, что отказ от использования базового профиля может улучшить стабильность работы системы и уменьшить вероятность возникновения сбоев, особенно при высоких нагрузках. В то же время, Intel продолжает работу с производителями материнских плат для оптимизации и улучшения совместимости профилей настроек.