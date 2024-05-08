Daimler Truck совместно с Torc Robotics и Waymo представила прототип полностью электрического и автономного грузовика eCascadia, который проложит путь к беспилотным грузовым перевозкам на средние дистанции к 2027 году.

Daimler Truck, дочерняя компания Mercedes-Benz, представила прототип полностью электрического и автономного грузовика eCascadia. Новый грузовик призван проложить путь к полностью беспилотным грузовым перевозкам к 2027 году.

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eCascadia создан в тесном сотрудничестве с компаниями Torc Robotics и Waymo, признанными лидерами в области технологий автономного вождения. По сути, eCascadia представляет собой электрическую версию популярной модели Freightliner Cascadia, которая уже зарекомендовала себя на рынке как один из самых надежных грузовиков для дальних перевозок.

Грузовик оснащен передовой системой автономного вождения, разработанной Torc и Waymo, которая включает в себя:

- Многослойную систему сенсоров, включающую лидары, радары и камеры, обеспечивающие 360-градусное восприятие окружающей среды.

- Интеллектуальную систему принятия решений, способную моментально реагировать на дорожную обстановку и предусматривать потенциальные риски.

- Электрическую силовую установку, обеспечивающую нулевые выбросы и высокую производительность.

Daimler Truck ставит перед собой амбициозную цель — к 2027 году запустить автономные грузоперевозки на средние расстояния на юго-западе США. Этот регион был выбран не случайно: сочетание благоприятных климатических условий и развитой инфраструктуры обеспечивает оптимальные условия для тестирования и внедрения новой технологии.

Мартин Даум, генеральный директор Daimler Truck AG, заявил:

"eCascadia — это не просто очередной прототип, а шаг вперед к новой эре грузоперевозок. Мы уверены, что автономные и экологически чистые грузовики станут не просто трендом, а необходимостью для глобальной логистики. Совместная работа с нашими партнерами из Torc и Waymo позволяет нам быть уверенными в достижении этой цели".

Несмотря на всеобщее стремление к внедрению автономных грузоперевозок, остаются определенные вызовы. В первую очередь, это нормативное регулирование и создание необходимой инфраструктуры для беспилотных грузовиков. Однако Daimler Truck активно сотрудничает с федеральными и региональными властями США, чтобы обеспечить эффективное внедрение новой технологии.