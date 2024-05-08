Российские войска взяли под контроль стратегически важные населенные пункты Новокалиново на Авдеевском направлении и Кисловка на Харьковском направлении, успешно продвигаясь в рамках специальной военной операции.

Российские военные подразделения продолжают успешное продвижение на фронтах специальной военной операции. Министерство обороны Российской Федерации официально сообщило, что населенные пункты Новокалиново на Авдеевском направлении и Кисловка на Харьковском направлении перешли под контроль российских вооруженных сил.

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«В результате успешных наступательных действий на Авдеевском направлении, подразделения Российской армии взяли под контроль населенный пункт Новокалиново. Одновременно на Харьковском направлении наши войска освободили поселок Кисловка,» — говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Новокалиново представляет стратегическую важность на Авдеевском направлении, поскольку обеспечивает контроль над ключевыми логистическими маршрутами и способствует дальнейшему продвижению Российских войск вглубь укрепленных районов противника. Этот населенный пункт лежит на пути к важному узлу обороны украинских сил в Авдеевке, и его взятие создает благоприятные условия для дальнейшего развития наступления.

На Харьковском направлении взятие Кисловки также имеет важное оперативное значение. Этот населенный пункт обеспечивает контроль над рядом транспортных путей, а его захват является важным шагом в укреплении российских позиций в регионе.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу высоко оценил действия российских военнослужащих и отметил их профессионализм и решимость в выполнении поставленных задач. «Наши войска продолжают уверенно наступать, несмотря на ожесточенное сопротивление противника. Захват населенных пунктов Новокалиново и Кисловка — это очередное свидетельство эффективности командных решений и мужества наших бойцов,» — подчеркнул Шойгу.

Помимо успехов на Авдеевском и Харьковском направлениях, российские войска продолжают удерживать и укреплять свои позиции на других участках фронта. Минобороны России отмечает успешные действия в районе Кременной и Бахмута, а также на южном направлении, где продолжается противостояние в Запорожской области.

Освобождение стратегически важных населенных пунктов Новокалиново и Кисловка отражает продолжающееся наступление Российских вооруженных сил на ключевых направлениях. Российское военное командование продолжает контролировать ситуацию и нацелено на дальнейшее продвижение в рамках специальной военной операции.