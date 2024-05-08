Во время своей весенней презентации Apple анонсировала новые планшеты iPad Pro, а также новое устройство для них - магнитную клавиатуру Magic Keyboard. Новая клавиатура позволяет регулировать угол наклона экрана, оснащена подсветкой клавиш и трекпадом, а также подключается к планшету посредством магнитного соединения.

Вчера, на своем традиционном весеннем мероприятии, компания Apple не ограничилась только анонсом новых планшетов iPad Pro, но также представила для них новое устройство, которое, по заверению производителя, кардинально изменит представление о работе на планшетах - магнитную клавиатуру Magic Keyboard.

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Несмотря на то, что многие эксперты и любители бренда ожидали, что обновленная модель клавиатуры окажется полностью выполненной из алюминия, Apple заявила, что из этого материала выполнена только площадка под запястья. Тем не менее, новая клавиатура получилась тоньше и легче предыдущей модели, что несомненно приветствуется пользователями, которые ценят мобильность и удобство своих устройств.

Главной особенностью новой клавиатуры Magic Keyboard является то, что она позволяет регулировать угол наклона экрана планшета от 90 до 130 градусов, что делает работу с ним более комфортной и эффективной. Кроме того, клавиатура оснащена подсветкой клавиш, что позволяет пользоваться планшетом в любых условиях освещения.

Новое устройство Apple подключается к планшету посредством магнитного соединения, что обеспечивает надежное крепление и быстрое подключение. Для подзарядки клавиатуры используется порт USB-C, расположенный на ее корпусе. Заявленное производителем время работы от одного заряда составляет около месяца при ежедневном использовании в течение двух часов.

Еще одним достоинством новой клавиатуры Magic Keyboard является то, что она оснащена трекпадом, что делает работу с планшетом еще более комфортной и эффективной. Кроме того, трекпад поддерживает мультитач-жесты, что позволяет пользоваться планшетом еще более интуитивно и просто.

Новая клавиатура Magic Keyboard от Apple будет доступна для покупки в мае 2024 года. Цена на нее будет составлять 299 долларов США для модели для iPad Pro 11 дюймов и 349 долларов США для модели для iPad Pro 12,9 дюймов.

Конечно, некоторые пользователи могут быть разочарованы тем, что новая клавиатура Magic Keyboard не полностью выполнена из алюминия, как ожидалось. Тем не менее, новое устройство Apple несомненно станет отличным дополнением для владельцев iPad Pro, которые ценят комфорт и эффективность работы на своем планшете.