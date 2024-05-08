Российские власти объявили о создании новой системы стандартов по критериям Международной электротехнической комиссии (МЭК), что позволит улучшить экспортные возможности и устранить технические барьеры для отечественных производителей электроники.

В России начались работы по созданию новой системы стандартов для электронной промышленности, основанной на критериях Международной электротехнической комиссии (МЭК). Эта инициатива, поддержанная российскими властями, направлена на устранение технических барьеров и повышение конкурентоспособности отечественных производителей электроники на мировом рынке.

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По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, новая система стандартов позволит российским компаниям снизить издержки и повысить качество продукции, что в свою очередь приведет к увеличению экспортных возможностей и расширению сотрудничества с зарубежными партнерами.

Одной из основных целей внедрения новых стандартов является сокращение времени и затрат на сертификацию и испытания электронных изделий. Это позволит российским производителям быстрее выводить новые продукты на рынок и удерживать лидирующие позиции в отрасли.

Кроме того, новая система стандартов будет способствовать развитию инноваций и технологического прогресса в электронной промышленности, что важно для обеспечения устойчивого роста экономики и повышения качества жизни населения.

В рамках реализации проекта, Минпромторг совместно с МЭК и другими международными организациями будет проводить обучение и консультации для российских специалистов, чтобы обеспечить переход на новую систему стандартов в кратчайшие сроки.

Таким образом, внедрение новой системы стандартов на основе МЭК в электронной промышленности России станет важным шагом на пути к укреплению позиций отечественных производителей на мировом рынке и повышению конкурентоспособности страны в целом.