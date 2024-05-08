Китайская академия наук опубликовала первый в истории полный геологический атлас Луны в высоком разрешении, который содержит детальную информацию о лунной поверхности и станет важнейшим инструментом для будущих исследований и освоения естественного спутника Земли.

Китайская академия наук (CAS) опубликовала первый в истории полный геологический атлас Луны в высоком разрешении, который станет важнейшим инструментом для будущих исследований и освоения естественного спутника Земли. Этот уникальный набор геологических карт масштаба 1:2,5 миллиона содержит детальную информацию о лунной поверхности, включая данные о 12 341 кратере, 81 ударном бассейне, 17 типах литологии и 14 типах структур.

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Созданием атласа занимались ученые из Института геохимии Китайской академии наук (CAS), которые использовали передовые технологии дистанционного зондирования и анализа данных. Благодаря высокому разрешению и точности, этот атлас предоставляет беспрецедентный уровень детализации лунной поверхности, что открывает новые возможности для научных исследований и планирования будущих миссий.

Одной из ключевых задач, для решения которой будет использоваться новый атлас, является выбор места для создания Международной лунной исследовательской станции (ILRS) - амбициозного проекта Китая по созданию постоянного присутствия человека на Луне. Детальные геологические данные помогут определить наиболее подходящие места для строительства станции с учетом рельефа, состава грунта и других факторов.

Кроме того, геологический атлас Луны может оказаться полезным и для других космических агентств, в частности, для специалистов НАСА, которые планируют создание базового лагеря в рамках программы "Артемида". Точная и подробная информация о лунной поверхности будет иметь решающее значение при выборе места для будущей базы и планировании миссий.

Публикация первого полного геологического атласа Луны в высоком разрешении является значительным достижением китайской науки и важной вехой в исследовании и освоении космоса. Этот уникальный ресурс открывает новые горизонты для международного сотрудничества и способствует дальнейшему прогрессу в изучении нашего естественного спутника.