Правительство Австралии и штата Квинсленд объявляют об инвестициях в революционную IT-технологию. Квантовый компьютер появится недалеко от аэропорта Брисбена уже в 2028 году.

Правительство Австралии и штата Квинсленд объявили о масштабном инвестировании в сферу высоких технологий. Согласно планам властей, в ближайшие годы недалеко от аэропорта Брисбена появится мощнейший квантовый компьютер. На его создание выделено AU$940 миллионов (около $620 млн по нынешнему курсу).

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Проектом займётся перспективный калифорнийский стартап PsiQuantum, специализирующийся на разработке квантовых вычислительных систем. Как сообщают в компании, новый компьютер станет настоящим прорывом в области обработки информации.

«Это поистине революционная технология, которая поменяет наше представление о возможностях компьютеров, — заявил глава PsiQuantum Джереми О'Брайен. Мы благодарны правительству Австралии и лично премьер-министру за поддержку и доверие к нашему проекту».

По словам О'Брайена, квантовый компьютер будет в миллионы раз мощнее существующих машин и сможет решать задачи, недоступные для традиционных компьютеров. Например, анализ огромных массивов данных, поиск сложных паттернов или моделирование сложных систем.

Отметим, создание квантового компьютера, часть масштабной стратегии правительства по развитию цифровой инфраструктуры страны. Ожидается, что новый компьютер не только приведёт к научным и технологическим открытиям, но и создаст множество рабочих мест, а также привлечёт в страну других IT-инвесторов.

Строительство центра начнётся в ближайшее время, а запуск квантового компьютера запланирован на 2028 год. Правительство штата Квинсленд также обещает оказывать всяческую поддержку проекту и надеется, что он станет одной из визитных карточек местного ИТ-сектора. «Это по-настоящему историческое событие для Квинсленда. Мы гордимся тем, что наш штат станет домом для такого инновационного проекта, который повлияет на жизнь людей по всему миру», резюмировал премьер штата Аннастейсия Паласцук.