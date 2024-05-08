Плата Rock 5 ITX в формате Mini-ITX с процессором Arm для создания мощных NAS-систем, оснащена многоядерным чипом Rockchip RK3588, поддерживает до 32 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и предлагает расширенные возможности подключения.

Компания Radxa, известная своими инновационными разработками в области одноплатных компьютеров, представила новую материнскую плату Rock 5 ITX, предназначенную для создания высокопроизводительных сетевых хранилищ данных (NAS). Это устройство обладает уникальным сочетанием компактного формата Mini-ITX и мощного процессора на архитектуре Arm, что делает его привлекательным решением для широкого круга задач.

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Основой новинки является процессор Rockchip RK3588, который уже зарекомендовал себя в промышленных и IoT-приложениях. Этот чип включает в себя восемь ядер: четыре высокопроизводительных ядра Cortex-A76 с частотой до 2,4 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55 с частотой до 1,8 ГГц. Также в состав процессора входит графический процессор Arm Mali-G610 MC4 и нейропроцессорный модуль (NPU), способный достигать производительности до 6 TOPS, что открывает перед пользователями новые возможности для работы с искусственным интеллектом.

Платформа поддерживает различные форматы вычислений, включая INT4, INT8, INT16, FP16, BF16 и TF32, что делает её идеальной для разработки и тестирования алгоритмов машинного обучения и обработки больших данных.

Помимо процессора, Rock 5 ITX предлагает обширные опции памяти: пользователи могут выбрать конфигурации с 4, 8, 16 или 32 Гбайтами оперативной памяти LPDDR5. Для хранения данных используется встроенный флеш-накопитель eMMC объемом 8 Гбайт, предустановленный с операционной системой Roobi OS, разработанной специально для работы с NAS-системами. Также предусмотрена возможность установки дополнительных накопителей через порты microSD и SSD формата M.2 (NVMe; PCIe 3.0 х2).

Что касается возможностей подключения внешних накопителей, Rock 5 ITX оборудована четырьмя портами SATA-3, обеспеченными контроллером ASMedia ASM1164. Это позволяет легко интегрировать плату в существующие системы хранения данных или использовать её для создания высокоэффективных NAS-систем с повышенной отказоустойчивостью и доступностью данных.

Radxa Rock 5 ITX представляет собой продвинутое решение, ориентированное на профессионалов и энтузиастов, которые ищут надежную и масштабируемую платформу для создания NAS-систем и не только. С учетом возрастающего спроса на обработку и хранение больших объемов данных, новинка обещает стать значимым игроком на рынке сетевых технологий.