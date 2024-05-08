Компания Subsea Cloud запускает программу бесплатного тестирования своих глубоководных дата-центров на 90 дней, открывая доступ к технологиям хранения данных для широкого круга пользователей.

Компания Subsea Cloud, специализирующаяся на уникальных глубоководных дата-центрах, объявила о запуске программы бесплатного тестирования своих услуг для потенциальных клиентов. На протяжении последних трех лет доступ к передовым технологиям хранения данных, предлагаемым Subsea Cloud, был ограничен и предоставлялся только по индивидуальным запросам после прохождения дорогостоящих испытаний. Однако, теперь любая заинтересованная компания может оценить преимущества работы с этими дата-центрами в течение 90 дней абсолютно бесплатно.

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Глубоководные дата-центры Subsea Cloud представляют собой революционное решение в области информационных технологий. Расположенные на значительной глубине под водой, они обеспечивают исключительные условия для хранения и обработки данных, благодаря постоянно низким температурам и защите от внешних воздействий. Это позволяет значительно снизить энергопотребление и увеличить надежность хранения информации.

"Мы уверены в превосходстве нашего продукта и хотим дать возможность каждому убедиться в этом лично", заявил генеральный директор Subsea Cloud Майкл Харрисон. "Этот шаг отражает нашу уверенность в качестве предлагаемых услуг и стремление сделать инновации доступными для широкого круга пользователей".

Программа тестирования на 90 дней предоставляет уникальную возможность оценить все преимущества работы с глубоководными дата-центрами, включая высокую скорость обработки данных, улучшенную безопасность и экологичность. Компании, заинтересованные в участии, могут подать заявку на официальном сайте Subsea Cloud. После одобрения заявки, им будет предоставлен доступ к полнофункциональной среде дата-центра на указанный срок.