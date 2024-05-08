Amazon объявила о планах инвестировать $9 млрд в развитие облачной инфраструктуры в Сингапуре, удвоив свои вложения в стране.

Аmazon, мировой гигант в области электронной коммерции и облачных технологий, объявил о планах вложить $9 млрд в развитие облачной инфраструктуры в Сингапуре в течение следующих четырех лет. Это решение отражает стремление компании укрепить свои позиции в Юго-Восточной Азии и удовлетворить растущий спрос на облачные сервисы в регионе.

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Согласно открытых данных из интернета, это последнее, но далеко не единственное вложение Amazon в Юго-Восточной Азии, которая становится одним из ключевых рынков для расширения присутствия Amazon Web Services (AWS). Новое вложение фактически удвоит инвестиции AWS в Сингапуре, что позволит компании не только расширить свои облачные мощности, но и ускорить внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в регионе.

В рамках данной инвестиционной программы Amazon планирует создать дополнительные дата-центры, чтобы расширить свои возможности по предоставлению облачных услуг, таких как хранение данных, аналитика и машинное обучение. Эти инвестиции направлены на удовлетворение растущего спроса на облачные технологии со стороны местных и международных компаний, стремящихся к цифровой трансформации в условиях конкурентного рынка Юго-Восточной Азии.

В официальном заявлении руководитель AWS в Азиатско-Тихоокеанском регионе Питер ДеСантис отметил: "Наши инвестиции в Сингапуре отражают нашу приверженность клиентам в этом регионе. Мы стремимся предоставить им доступ к самым современным облачным технологиям и помочь им в ускоренном внедрении искусственного интеллекта и машинного обучения. Мы видим огромный потенциал для роста и инноваций в Юго-Восточной Азии".

Эти инвестиции также поддерживают правительственную стратегию Сингапура по превращению страны в глобальный центр инноваций и технологий. Местные власти активно поддерживают развитие цифровой экономики и стремятся привлечь ведущие мировые технологические компании. В свою очередь, расширение облачных мощностей Amazon в Сингапуре создаст новые рабочие места и предоставит возможности для обучения и развития местных специалистов в области облачных технологий и ИИ.

Эксперты отмечают, что данное вложение Amazon в AWS подчеркнет усиливающуюся конкуренцию между крупнейшими мировыми провайдерами облачных услуг в Юго-Восточной Азии. Компании, такие как Microsoft и Google, также активно наращивают свои облачные мощности в регионе, стремясь завоевать большую долю рынка.

В целом, инвестиции Amazon в $9 млрд в развитие облачной инфраструктуры в Сингапуре укрепят позиции компании в Юго-Восточной Азии и дадут значительный импульс развитию цифровых технологий в этом быстрорастущем регионе.