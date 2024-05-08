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Apple представляет мощный чип M4 и iPad Pro с OLED-экраном на мероприятии Let Loose
Компания Apple представила новый мобильный процессор M4, который дебютировал в составе новых флагманских планшетов iPad Pro с OLED-экраном.

В рамках своего ежегодного мероприятия Let Loose, компания Apple представила новый мобильный процессор M4, который станет сердцем будущих продуктов технологического гиганта. Новинка обещает значительные улучшения в производительности и энергоэффективности, что, по словам Apple, сделает новый поколение устройств более мощным и экономичным.

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Процессор M4 представляет собой следующий шаг в эволюции микропроцессоров Apple, следуя за успешным M3. Он изготовлен по новейшей технологии 3 нм, что позволяет достигнуть более высокой скорости работы при меньшем энергопотреблении по сравнению с предыдущими моделями. Apple заявляет, что M4 имеет на 20% большую производительность CPU и на 35% улучшенную производительность GPU по сравнению с M3.

"Этот процессор не просто улучшение — это переворот в том, как мы думаем о мобильной вычислительной технике," — сказал Тим Кук, главный исполнительный директор Apple, на презентации. "M4 поднимает планку для того, что можно сделать с планшетами, смартфонами и другими устройствами."

Дебют нового процессора состоялся в новых моделях iPad Pro, которые также были представлены на мероприятии. Эти флагманские планшеты теперь оснащены OLED-экранами, которые обеспечивают более яркие и чёткие изображения с высоким динамическим диапазоном (HDR). Экраны новых iPad Pro поддерживают разрешение до 4K и имеют частоту обновления 120 Гц, что делает их идеальными для профессиональных дизайнеров и любителей мультимедиа.

Кроме того, iPad Pro на базе M4 получил улучшенную систему камер, поддержку Wi-Fi 6E и 5G, а также новую систему охлаждения, которая позволяет процессору работать на пиковой производительности дольше без перегрева. Apple также обновила программное обеспечение iPadOS, включив новые функции мультитаскинга и улучшенные возможности для работы с внешними дисплеями.

"Новый iPad Pro не только мощнее и быстрее своих предшественников, но и предлагает пользователю невероятно богатый набор функций, поддерживаемых OLED-дисплеем и улучшенными аудиосистемами," — добавил Кук.

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