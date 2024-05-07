Компания Apple обновила линейку iPad Pro, оснастив новые модели мощным процессором M4, OLED-дисплеями и рядом других инноваций.

Сегодня, на мероприятии Let Loose, компания Apple представила новые версии своих флагманских планшетов - iPad Pro. Обновление коснулось как 11-дюймовой, так и 13-дюймовой моделей, которые получили не только новый внешний вид, но и значительные технические улучшения.

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Ключевым изменением стало внедрение новейших процессоров M4, которые обеспечивают повышенную производительность и энергоэффективность. Эти чипы, разработанные Apple, используют передовую технологию 3-нм процесса, что позволяет достичь ещё большей скорости работы при снижении потребления энергии. По словам представителей Apple, новые процессоры M4 увеличивают производительность на 20% по сравнению с предыдущими моделями на M3, а графическая производительность выросла на 35%.

Ещё одно значительное нововведение - это переход на OLED-дисплеи. Предыдущие модели iPad Pro использовали LCD и mini-LED технологии, но новые 11- и 13-дюймовые планшеты оснащены передовыми OLED-панелями. Эти дисплеи обеспечивают лучшую контрастность, яркость и цветопередачу. OLED-технология также позволяет планшетам Apple демонстрировать идеальный черный цвет, благодаря возможности полностью выключать пиксели на экране. Разрешение новых дисплеев составляет 2388x1668 пикселей для 11-дюймовой модели и 2732x2048 пикселей для 13-дюймовой.

Дизайн iPad Pro также претерпел изменения. Новые модели стали тоньше и легче, с уменьшенными рамками вокруг дисплея, что делает их внешний вид ещё более современным и элегантным. Корпус планшетов выполнен из переработанного алюминия, что подчеркивает экологичную ориентацию Apple.

В дополнение к аппаратным улучшениям, новые iPad Pro получили обновленную операционную систему iPadOS, которая включает усовершенствованные функции многозадачности, улучшенные возможности для работы с внешними дисплеями и новый набор инструментов для творчества и профессиональной работы.

Apple также обновила аксессуары для iPad Pro, включая новую клавиатуру Magic Keyboard с подсветкой и улучшенным механизмом клавиш, а также новый Apple Pencil, который теперь поддерживает больше уровней давления и имеет улучшенную задержку ввода, делая рисование и письмо ещё более интуитивными.

Цены на новые iPad Pro начинаются от 799 долларов США для 11-дюймовой модели с 128 ГБ памяти и от 1099 долларов для 13-дюймовой модели с таким же объемом памяти. Обе модели доступны для предзаказа уже сегодня, а в магазинах появятся в начале следующего месяца.