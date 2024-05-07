Samsung расширяет линейку OLED-телевизоров серией S85D, предлагая масштабирование на базе искусственного интеллекта, сертификацию Pantone и захватывающий звук.

Samsung Electronics Co., Ltd. расширяет свою линейку OLED-телевизоров, представляя новую серию S85D, ориентированную на более широкую аудиторию. С начальной ценой в $1700 за 55-дюймовую модель, серия S85D обещает сделать передовые технологии OLED-дисплеев более доступными для потребителей.

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Новая серия S85D не идет на компромиссы в отношении качества изображения. Телевизоры оснащены процессорами Neural Quantum Processor 4K второго поколения с искусственным интеллектом, обеспечивающими впечатляющее масштабирование контента до разрешения 4K.



Это означает, что даже видео с более низким разрешением будет выглядеть четким и детализированным на большом экране. Кроме того, серия S85D получила сертификацию Pantone Validate, гарантирующую точную цветопередачу, что особенно важно для ценителей кино и профессионалов, работающих с цветом.

Любители качественного звука также оценят наличие Dolby Atmos в S85D, обеспечивающего объемное и реалистичное звучание. Для тех, кто ищет развлечения, Samsung предлагает потоковый сервис Samsung TV Plus с рекламной поддержкой, предоставляющий доступ к разнообразному контенту. Геймеры же оценят Samsung Gaming Hub, предоставляющий доступ к облачным игровым сервисам и консолям.