Venus Optics анонсировала выпуск двух ультраширокоугольных объективов Laowa 11mm F4.5 и 14mm F4, предназначенных для дронов DJI.

В мире фотографии и видеосъемки наступил новый этап развития, благодаря недавнему анонсу от компании Venus Optics, известного производителя оптики. В свет вышли два ультраширокоугольных объектива, разработанных специально для использования с дронами DJI, что открывает новые возможности для профессионалов и энтузиастов аэрофотосъемки. Модели Laowa 11mm F4.5 и 14mm F4 станут настоящим прорывом в технологии съемки с воздуха, предоставляя беспрецедентную широту кадра и качество изображения.

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Объектив 11mm F4.5 обладает уникальной способностью захватывать суперширокоугольные снимки без значительных искажений, что делает его идеальным инструментом для съемки пейзажей, архитектуры и городских сцен с воздуха. С другой стороны, 14mm F4 предлагает чуть более узкий угол обзора, что позволяет добиться большей детализации объектов при сохранении высокого качества широкоугольной съемки.

Оба объектива отличаются высокой светосилой, превосходной резкостью по всему полю изображения и минимальными хроматическими аберрациями. Это достигается благодаря продвинутому оптическому дизайну и использованию специальных стекол и покрытий. Кроме того, объективы оборудованы механизмом ручной фокусировки, что дает операторам дронов полный контроль над процессом съемки.

Совместимость с дронами DJI открывает перед пользователями новые горизонты использования. Дроны этой компании известны своей надежностью, высоким качеством съемки и простотой управления. Теперь, благодаря объективам Laowa, пользователи смогут в полной мере раскрыть потенциал своих дронов, получая изображения и видео высочайшего качества с уникальной перспективой.

Разработка данных объективов стала возможной благодаря многолетнему опыту компании в создании оптики для профессиональных фотографов и видеографов. Их постоянное стремление к инновациям и улучшению качества продукции уже не раз доказывало свою эффективность, и новые объективы для дронов DJI являются лишь последним подтверждением этого.

Дата начала продаж и стоимость новых объективов Laowa 11mm F4.5 и 14mm F4 пока не объявлены, однако уже сейчас можно уверенно сказать, что они вызовут большой интерес среди профессионалов и любителей аэрофотосъемки.