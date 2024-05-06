Консорциум японских производителей успешно провел испытания технологии 6G, достигнув скорости передачи данных 100 Гбит/с на расстоянии более 90 метров, что в 20 раз быстрее по сравнению с 5G.

Консорциум японских производителей успешно провел испытания технологии высокоскоростной беспроводной передачи данных в сети 6G. Результаты тестирования впечатляют: удалось достичь передачи данных со скоростью 100 Гбит/с на расстоянии более 90 метров, что в 20 раз быстрее по сравнению с существующими сетями 5G.

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Такая высокая пропускная способность открывает невероятные возможности для пользователей. Представьте, что вы сможете загрузить до пяти полнометражных HD-фильмов всего за одну секунду! Это примерно в 500 раз быстрее, чем средняя скорость, предлагаемая 5G-операторами.

Испытания проводились как внутри помещений, так и на открытом воздухе. В помещении соединение устанавливалось в диапазоне 100 ГГц, а на открытом пространстве удалось достичь впечатляющих 300 ГГц. Это доказывает, что новое оборудование способно обеспечить стабильную и сверхбыструю передачу данных в различных условиях.

Разработка технологии 6G является результатом тесного сотрудничества ведущих японских компаний и научно-исследовательских институтов. Их совместные усилия направлены на создание инновационной инфраструктуры связи, которая сможет удовлетворить растущие потребности в высокоскоростном интернете и поддержать развитие таких перспективных направлений, как интернет вещей, виртуальная и дополненная реальность, а также беспилотные транспортные средства.

Успех испытаний 6G в Японии знаменует собой значительный шаг вперед в развитии беспроводных коммуникаций. Ожидается, что коммерческое внедрение этой технологии произойдет в ближайшие несколько лет.