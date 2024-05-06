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Wuling представляет доступный электромобиль Starlight EV по цене от 13 800 до 15 100 долларов
Wuling представляет свой новый электромобиль Starlight EV на автосалоне в Пекине, который может похвастаться запасом хода до 510 км.

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Китайский автопроизводитель Wuling, который, как ожидается, встряхнет рынок электромобилей (EV), представил свое последнее предложение, Starlight EV, на проходящем автосалоне в Пекине. Компания объявила, что новый электрокар будет продаваться по цене от 13 800 до 15 100 долларов в зависимости от комплектации, что делает его одним из самых доступных электромобилей в своем классе.

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По словам Wuling, Starlight EV может похвастаться впечатляющим запасом хода до 510 километров на одной зарядке, что делает его привлекательным вариантом для тех, кто ищет надежный и экологичный вид транспорта. Аккумуляторная батарея автомобиля была разработана таким образом, чтобы обеспечить длительный срок службы, при этом Wuling обещает минимум 8 лет или 150 000 километров безаварийной работы. 

С точки зрения производительности Starlight EV является непревзойденным автомобилем с двумя доступными уровнями комплектации. Вариант Co-Creation 410 SE имеет максимальную выходную мощность 100 кВт и крутящий момент 200 Нм, в то время как вариант Co-Creation 510 AE повышает ставку благодаря мощности 150 кВт и крутящему моменту 310 Нм. Автомобиль может разгоняться с 0 до 100 км / ч всего за 7,3 секунды, при максимальной скорости 160 км /ч. 

Внешний дизайн Starlight EV отличается элегантностью и современностью: его длина составляет 4835 мм, ширина - 1860 мм, а высота - 1515 мм. Колесная база составляет 2800 мм, обеспечивая достаточно места для пассажиров и груза. Автомобиль оснащен 18-дюймовыми легкосплавными дисками, а объем багажника составляет 510 литров.

 Компания Wuling подчеркнула, что Starlight EV разработан как практичный и доступный вариант для городских жителей с акцентом на комфорт, удобство и экологичность. Однако компания не поскупилась на функции, и автомобиль может похвастаться рядом передовых технологий, включая информационно-развлекательную систему с сенсорным экраном, подключение по Bluetooth и набор функций безопасности.

Запуск Starlight EV рассматривается Wuling как важный шаг, направленный на удовлетворение растущего спроса на электромобили в Китае и за его пределами. Ожидается, что Starlight EV благодаря своим конкурентоспособным ценам и впечатляющему ассортименту станет сильным соперником на рынке электромобилей и потенциально может подорвать доминирование устоявшихся игроков.

Отраслевые аналитики уже предсказывают, что Starlight EV может кардинально изменить правила игры для Wuling, и, по некоторым оценкам, только за первый год компания может продать более 50 000 единиц. Благодаря постоянной поддержке правительством Китая развития электромобилей, Starlight EV имеет хорошие возможности извлечь выгоду из тенденции к устойчивому транспорту.

#электромобиль #wuling #starlight ev #доступный электромобиль #пекинский автосалон
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