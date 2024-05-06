Исследователи из Китая разработали инновационную систему мониторинга сердечной деятельности, основанную на способности морских черепах улавливать звук под водой через кожу.

Китайские исследователи из Северного университета Китая под руководством преподавателя Цзюньбина Цанга совершили значительный прорыв в области мониторинга сердечной деятельности, создав инновационную систему, пронаблюдав за способностью морских черепах улавливать звук под водой через кожу. Первые испытания на людях показывают, что эта система может быть успешно использована для отслеживания сердечных сокращений, что открывает новые возможности для более доступного и регулярного мониторинга здоровья сердца в домашних условиях.

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Традиционно врачи полагаются на стетоскопы или более сложные технологии, такие как эхокардиограмма, для "прослушивания" сердцебиения и оценки состояния сердца. Однако эти методы требуют посещения специалиста, что может быть неудобно и дорого для пациентов. Исследователи во всем мире стремятся найти альтернативные решения, которые позволили бы людям самостоятельно следить за здоровьем сердца в домашних условиях, обеспечивая более частое тестирование и мониторинг.

Команда Цзюньбина Цанга, специализирующаяся на разработке технологий кардиомониторинга, обратила внимание на уникальную слуховую систему морских черепах. Эти удивительные создания способны распознавать низкочастотные сигналы, особенно в диапазоне от 300 до 400 герц, даже под водой, используя свою кожу как своеобразный "усилитель" звука. Вдохновившись этим природным механизмом, китайские учёные создали систему, которая может улавливать и анализировать сердечные сокращения через кожу человека.

Первые испытания на добровольцах показали многообещающие результаты. Новая система успешно отслеживала сердечный ритм участников эксперимента, демонстрируя высокую точность и надёжность. Это открывает перспективы для создания компактных и удобных устройств, которые люди смогут использовать самостоятельно для регулярного мониторинга сердечной деятельности без необходимости посещать врача.

Разработка китайских учёных представляет собой значительный шаг вперёд в области персонализированной медицины и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Если дальнейшие исследования подтвердят эффективность и безопасность этой технологии, она может произвести революцию в способах мониторинга здоровья сердца, сделав его более доступным и удобным для миллионов людей во всем мире. Возможно, в недалёком будущем каждый из нас сможет следить за состоянием своего сердца так же легко, как морские черепахи улавливают звуки океана.