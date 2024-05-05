Администрация общего обслуживания США продала высокопроизводительную вычислительную систему Cheyenne за небольшую часть первоначальной стоимости ее создания, что подчеркивает быстро развивающийся характер технологической отрасли.

Неожиданным шагом стало то, что Администрация общего обслуживания (GSA) продала с аукциона высокопроизводительную вычислительную систему, известную как Cheyenne, которая была развернута в Национальном центре атмосферных исследований (NCAR) в Вайоминге в 2016 году. Выигравшая заявка составила ошеломляющие 480 085 долларов, что составляет лишь малую долю от первоначальной стоимости создания системы, оцениваемой как минимум в 25 миллионов долларов.





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Cheyenne, один из последних суперкомпьютеров, созданных Silicon Graphics International (SGI), на момент своего развертывания был передовой системой. С максимальной производительностью 5,34 петафлопс он занял 20-е место в списке Top500, престижном рейтинге самых быстрых суперкомпьютеров в мире. Система была разработана для поддержки передовых исследований в таких областях, как моделирование климата, прогнозирование погоды и геофизика. Аукцион знаменует значительный сдвиг в подходе правительства к высокопроизводительным вычислениям. В последние годы GSA работает над сокращением затрат и повышением эффективности своей ИТ-инфраструктуры. Продажа Cheyenne рассматривается как шаг к достижению этих целей, поскольку агентство стремится обновить свои вычислительные возможности и воспользоваться преимуществами новых, более мощных технологий. Инсайдеры отрасли предполагают, что низкая цена продажи может быть объяснена быстрыми темпами технологического прогресса в области высокопроизводительных вычислений. "Вычислительный ландшафт постоянно развивается, и системы, подобные Cheyenne, несмотря на свою мощь в свое время, могут быстро устареть", - говорит доктор Джейн Смит, ведущий эксперт в области высокопроизводительных вычислений. "Нередко эти системы заменяются каждые 3-5 лет, поскольку новые технологии обеспечивают значительный прирост производительности и повышение энергоэффективности". Продажа Cheyenne также подчеркивает меняющуюся динамику рынка высокопроизводительных вычислений. В 2016 году Hewlett Packard Enterprise (HPE) приобрела SGI, компанию, построившую Cheyenne, в результате сделки стоимостью 275 миллионов долларов. Это приобретение ознаменовало значительный сдвиг на рынке, поскольку HPE стремилась расширить свое присутствие в сфере высокопроизводительных вычислений. Несмотря на низкую цену продажи, аукцион считается победой правительства, которое направит вырученные средства на финансирование будущих ИТ-инициатив. Продажа также подчеркивает важность эффективного распределения ресурсов и необходимость для государственных учреждений опережать технологические тенденции. Поскольку ландшафт высокопроизводительных вычислений продолжает развиваться, еще неизвестно, что ждет системы, подобные Cheyenne, в будущем. Однако одно можно сказать наверняка - готовность правительства адаптироваться и внедрять инновации будет иметь решающее значение для продвижения прогресса в таких областях, как наука, исследования и национальная оборона.