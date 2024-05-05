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Неожиданным шагом стало то, что Администрация общего обслуживания (GSA) продала с аукциона высокопроизводительную вычислительную систему, известную как Cheyenne, которая была развернута в Национальном центре атмосферных исследований (NCAR) в Вайоминге в 2016 году. Выигравшая заявка составила ошеломляющие 480 085 долларов, что составляет лишь малую долю от первоначальной стоимости создания системы, оцениваемой как минимум в 25 миллионов долларов.
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Cheyenne, один из последних суперкомпьютеров, созданных Silicon Graphics International (SGI), на момент своего развертывания был передовой системой. С максимальной производительностью 5,34 петафлопс он занял 20-е место в списке Top500, престижном рейтинге самых быстрых суперкомпьютеров в мире. Система была разработана для поддержки передовых исследований в таких областях, как моделирование климата, прогнозирование погоды и геофизика. Аукцион знаменует значительный сдвиг в подходе правительства к высокопроизводительным вычислениям. В последние годы GSA работает над сокращением затрат и повышением эффективности своей ИТ-инфраструктуры. Продажа Cheyenne рассматривается как шаг к достижению этих целей, поскольку агентство стремится обновить свои вычислительные возможности и воспользоваться преимуществами новых, более мощных технологий. Инсайдеры отрасли предполагают, что низкая цена продажи может быть объяснена быстрыми темпами технологического прогресса в области высокопроизводительных вычислений. "Вычислительный ландшафт постоянно развивается, и системы, подобные Cheyenne, несмотря на свою мощь в свое время, могут быстро устареть", - говорит доктор Джейн Смит, ведущий эксперт в области высокопроизводительных вычислений. "Нередко эти системы заменяются каждые 3-5 лет, поскольку новые технологии обеспечивают значительный прирост производительности и повышение энергоэффективности". Продажа Cheyenne также подчеркивает меняющуюся динамику рынка высокопроизводительных вычислений. В 2016 году Hewlett Packard Enterprise (HPE) приобрела SGI, компанию, построившую Cheyenne, в результате сделки стоимостью 275 миллионов долларов. Это приобретение ознаменовало значительный сдвиг на рынке, поскольку HPE стремилась расширить свое присутствие в сфере высокопроизводительных вычислений. Несмотря на низкую цену продажи, аукцион считается победой правительства, которое направит вырученные средства на финансирование будущих ИТ-инициатив. Продажа также подчеркивает важность эффективного распределения ресурсов и необходимость для государственных учреждений опережать технологические тенденции. Поскольку ландшафт высокопроизводительных вычислений продолжает развиваться, еще неизвестно, что ждет системы, подобные Cheyenne, в будущем. Однако одно можно сказать наверняка - готовность правительства адаптироваться и внедрять инновации будет иметь решающее значение для продвижения прогресса в таких областях, как наука, исследования и национальная оборона.