Apple может представить новую функцию в iOS 18, которая позволит автоматически создавать краткое содержание длинных сообщений iMessage с помощью искусственного интеллекта. Эта функция будет аналогичной той, что есть в Android и устройстве Humane AI Pin.

Apple переходит на новый уровень удобства для своих пользователей с помощью искусственного интеллекта в iOS 18. Новая функция позволит автоматически создавать краткое содержание длинных сообщений iMessage, чтобы пользователи могли быстро ознакомиться с ними, не входя в подробности.

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Эта функция будет работать с помощью искусственного интеллекта, который будет анализировать сообщения и создавать краткое содержание, которое будет отображаться в уведомлении. Это значительно сократит время, затраченное на просмотр длинных сообщений, и позволит пользователям быстро определить, какие сообщения требуют немедленного внимания.

В настоящее время эта функция уже присутствует в Android и устройстве Humane AI Pin. Она позволяет пользователям сэкономить время и упростить просмотр сообщений. Apple, похоже, следует этому примеру, добавляя эту функцию в iOS 18.

Эта функция также может быть полезна в профессиональных условиях, где пользователи должны быстро реагировать на сообщения. Краткое содержание позволит им определить, какие сообщения требуют немедленного внимания, а какие можно отложить.

Ожидается, что iOS 18 будет выпущен в конце 2024 года. Хотя Apple еще не подтвердила, что эта функция будет включена в обновление, многие эксперты считают, что она будет очень полезной для пользователей и поможет Apple конкурировать с Android.

На данный момент, неизвестно, будет ли эта функция доступна бесплатно или будет требовать дополнительной платы. Кроме того, неизвестно, какие другие функции будут включены в iOS 18. Однако, если эта функция будет действительно доступна, она может стать одной из самых популярных функций в обновлении.

В целом, эта новая функция искусственного интеллекта в iOS 18 может значительно упростить просмотр длинных сообщений iMessage и сделать коммуникацию более удобной для пользователей.