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Совет Госдумы готовится к утверждению нового состава правительства
Заседание Государственной Думы РФ, на котором будет рассмотрен вопрос о подготовке к процедуре утверждения кандидатур премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров.

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В понедельник, Совет Государственной Думы Российской Федерации соберётся на заседание, чтобы обсудить подготовку к процедуре утверждения кандидатур на ключевые посты в правительстве. Ожидается, что в повестке дня будут вопросы о назначении премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров. 

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Это заседание Совета Госдумы является важным этапом в процессе формирования нового правительства, который следует за недавними парламентскими выборами. По итогам выборов, партия "Единая Россия" сохранила конституционное большинство в Государственной Думе, что позволяет ей играть ведущую роль в формировании кабинета министров. 

Процедура утверждения кандидатур проходит в несколько этапов. Сначала Президент Российской Федерации вносит в Государственную Думу кандидатуру на пост Председателя Правительства. Затем, после консультаций с Председателем Правительства, Президент представляет кандидатуры на должности вице-премьеров и федеральных министров. Государственная Дума рассматривает каждую кандидатуру в отдельности и принимает решение путем голосования. 

Ожидается, что на заседании Совета Госдумы будут определены даты рассмотрения кандидатур, а также формат проведения слушаний. Депутаты обсудят процедуры голосования и другие организационные вопросы, связанные с утверждением нового состава правительства.

На данный момент официальных заявлений о конкретных кандидатурах на посты в правительстве не поступало. Однако, в политических кругах и средствах массовой информации активно обсуждаются возможные претенденты на ключевые должности. 

Формирование нового правительства является важным событием для России, которое определит курс развития страны на ближайшие годы. От нового кабинета министров ожидают эффективных решений в области экономики, социальной сферы, внешней политики и других важных направлений.

#россия #политика #выборы #правительство #государственная дума
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