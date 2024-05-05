Правительство Российской Федерации утверждает создание межведомственных комиссий в регионах страны с целью противодействия нелегальной занятости и защиты прав работников.

Правительство Российской Федерации приняло решение о создании межведомственных комиссий в регионах страны с целью противодействия нелегальной занятости. Это решение было официально утверждено Кабинетом Министров РФ в рамках мер по укреплению трудового законодательства и защите прав работников.

реклама

Согласно постановлению Кабмина, каждый регион России будет обязан создать свою межведомственную комиссию, в состав которой войдут представители органов исполнительной власти, правоохранительных органов, трудовых инспекций и других заинтересованных структур. Комиссии будут ответственны за координацию действий по выявлению и пресечению случаев нелегальной занятости на территории региона.

Основными задачами межведомственных комиссий будут:

1. Мониторинг и анализ ситуации с нелегальной занятостью в регионе.

2. Разработка и реализация комплексных мер по противодействию нелегальной занятости.

3. Проведение проверок предприятий и организаций на предмет соблюдения трудового законодательства и прав работников.

4. Оказание правовой и практической помощи гражданам, столкнувшимся с нелегальной занятостью.

5. Повышение информированности населения о правах работников и мерах, принимаемых государством для их защиты.

По словам представителя Кабмина, создание межведомственных комиссий является важным шагом в борьбе с нелегальной занятостью, которая наносит серьезный ущерб экономике страны и нарушает права работников. Правительство РФ намерено активно поддерживать и контролировать работу комиссий, чтобы обеспечить эффективное противодействие нелегальной занятости на всей территории России.