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Правительство Российской Федерации приняло решение о создании межведомственных комиссий в регионах страны с целью противодействия нелегальной занятости. Это решение было официально утверждено Кабинетом Министров РФ в рамках мер по укреплению трудового законодательства и защите прав работников.
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Согласно постановлению Кабмина, каждый регион России будет обязан создать свою межведомственную комиссию, в состав которой войдут представители органов исполнительной власти, правоохранительных органов, трудовых инспекций и других заинтересованных структур. Комиссии будут ответственны за координацию действий по выявлению и пресечению случаев нелегальной занятости на территории региона.
Основными задачами межведомственных комиссий будут:
1. Мониторинг и анализ ситуации с нелегальной занятостью в регионе.
2. Разработка и реализация комплексных мер по противодействию нелегальной занятости.
3. Проведение проверок предприятий и организаций на предмет соблюдения трудового законодательства и прав работников.
4. Оказание правовой и практической помощи гражданам, столкнувшимся с нелегальной занятостью.
5. Повышение информированности населения о правах работников и мерах, принимаемых государством для их защиты.
По словам представителя Кабмина, создание межведомственных комиссий является важным шагом в борьбе с нелегальной занятостью, которая наносит серьезный ущерб экономике страны и нарушает права работников. Правительство РФ намерено активно поддерживать и контролировать работу комиссий, чтобы обеспечить эффективное противодействие нелегальной занятости на всей территории России.