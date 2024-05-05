Производитель сельскохозяйственных дронов Jtilep расширяет свое присутствие в России, открывая сборочную линию в Краснодаре. Новая линия будет производить дроны для посева, распыления и мониторинга, отвечая на растущий спрос на агротехнологии.

Компания Jtilep, известный производитель высокотехнологичного дронового оборудования, объявила о планах открытия сборочной линии для своей продукции прямо в сердце аграрного региона страны — в Краснодаре. Новое производство станет крупным шагом в развитии сельскохозяйственных технологий и создаст предпосылки для повышения урожайности и эффективности аграрной отрасли.

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Jtilep, компания, которая уже зарекомендовала себя на международном рынке как разработчик инновационных решений для сельского хозяйства, приступит к сборке дронов, способных выполнять широкий спектр задач: от посева сельскохозяйственных культур и распыления удобрений до мониторинга полей и подъема небольших грузов. Такое оборудование не только поможет автоматизировать и упростить многие процессы, но и существенно уменьшит воздействие на окружающую среду благодаря точечному применению агрохимикатов и уменьшению их общего объема.

Интерес к новой продукции уже выразили не только местные сельхозпроизводители, но и крупные корпорации. В частности, «Газпром» исследует возможность использования данных дронов для мониторинга своих объектов, что показывает мультифункциональность и востребованность технологии.

Открытие сборочной линии в Краснодаре также станет значимым событием для местного рынка труда, создавая новые рабочие места и способствуя развитию смежных отраслей. Компания Jtilep заявляет, что приоритетом будет являться привлечение местных специалистов и использование региональных ресурсов, что подчеркивает стремление компании к социальной ответственности и поддержке местного сообщества.

В рамках предстоящего проекта предполагается не просто сборка, но и полноценное производство ключевых компонентов для дронов, что позволит не только укрепить технологическую независимость российского агропромышленного комплекса, но и открыть потенциал для экспорта высокотехнологичной продукции в другие страны.