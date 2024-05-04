Компания работает в полную мощность на своих производственных площадках, но этого недостаточно, чтобы удовлетворить спрос. Генеральный директор Юрий Коновалов подтвердил информацию и добавил, что компания рассматривает возможность строительства нового завода для увеличения мощностей.

Группа компаний «Элемент» столкнулась с высоким спросом на микроконтроллер собственной разработки MIK32 «Амур». По данным источника в компании, это связано с тем, что микроконтроллер обладает высокой производительностью и низким энергопотреблением, что делает его привлекательным для производителей электроники.

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Речь идёт о миллионах штук, из-за чего их корпусирование осуществляется не только на своих мощностях в подмосковном Зеленограде, но и на стороннем контрактном производстве. «Мы работаем в полную мощность на наших производственных площадках, но этого недостаточно, чтобы удовлетворить спрос на MIK32 «Амур»», — сказал источник в компании.

Генеральный директор группы компаний «Элемент» Юрий Коновалов подтвердил информацию и добавил, что компания рассматривает возможность строительства нового завода для увеличения производственных мощностей. «Мы видим большой потенциал в MIK32 «Амур» и готовы инвестировать в его дальнейшее развитие и производство», — сказал Коновалов.

Микроконтроллер MIK32 «Амур» был представлен в 2020 году и стал первым продуктом группы компаний «Элемент» в области микроконтроллеров. Он предназначен для использования в различных отраслях промышленности, таких как автомобилестроение, энергетика и телекоммуникации.

Группа компаний «Элемент» является одним из крупнейших производителей электронных компонентов в России и имеет производственные мощности в более чем 10 регионах страны.