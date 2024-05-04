После многолетних задержек и неудачных попыток, космический корабль Boeing Starliner готов отправить своих первых астронавтов на Международную космическую станцию. Этот важный шаг откроет новую эру для компании в освоении космического пространства.

Космический корабль Starliner от Boeing готовится к своему первому пилотируемому полету на Международную космическую станцию (МКС) после нескольких лет задержек и неудачных попыток. Согласно заявлению, сделанному поздно вечером в среду представителями НАСА, исторический запуск запланирован на понедельник, 6 мая.

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После двух неудачных попыток совершить беспилотный испытательный полет в 2019 и 2022 годах, Boeing преодолела многочисленные технические трудности и готова отправить своих первых астронавтов в космос на борту Starliner. Эта миссия станет важной вехой для компании, которая стремится закрепить свои позиции в качестве надежного партнера НАСА в освоении космического пространства.

В ходе брифинга представители космического агентства подчеркнули, что все системы корабля были тщательно проверены, а экипаж из двух опытных астронавтов - Бартта Хайнса и Сандры Магнус - уже прошел предполетный карантин. "Мы внимательно следили за каждой деталью, чтобы обеспечить максимальную безопасность экипажа", - заявил руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов НАСА Стив Стич.

Если все пойдет по плану, ракета-носитель Atlas V с кораблем Starliner на борту стартует с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 17:54 по восточному времени (23:54 мск) 6 мая. Через несколько часов после запуска Starliner должен осуществить стыковку с МКС, где астронавты проведут около недели, работая совместно с нынешним экипажем станции.

Единственными потенциальными препятствиями для запуска на данный момент являются неблагоприятные погодные условия на космодроме или внезапный технический сбой. В противном случае, как отметили в НАСА, все системы корабля и наземной инфраструктуры функционируют в штатном режиме.

Успешный пилотируемый полет Starliner позволит Boeing присоединиться к компании SpaceX, которая уже несколько лет выполняет регулярные миссии по доставке астронавтов на МКС в рамках программы НАСА по коммерческим пилотируемым полетам. Запуск также откроет путь для будущих контрактов между Boeing и космическим агентством на осуществление пилотируемых полетов к Луне в рамках программы Artemis.