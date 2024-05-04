Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
Boeing Starliner готовится к первому пилотируемому полету на МКС
После многолетних задержек и неудачных попыток, космический корабль Boeing Starliner готов отправить своих первых астронавтов на Международную космическую станцию. Этот важный шаг откроет новую эру для компании в освоении космического пространства.

реклама

Космический корабль Starliner от Boeing готовится к своему первому пилотируемому полету на Международную космическую станцию (МКС) после нескольких лет задержек и неудачных попыток. Согласно заявлению, сделанному поздно вечером в среду представителями НАСА, исторический запуск запланирован на понедельник, 6 мая.

реклама

После двух неудачных попыток совершить беспилотный испытательный полет в 2019 и 2022 годах, Boeing преодолела многочисленные технические трудности и готова отправить своих первых астронавтов в космос на борту Starliner. Эта миссия станет важной вехой для компании, которая стремится закрепить свои позиции в качестве надежного партнера НАСА в освоении космического пространства.

В ходе брифинга представители космического агентства подчеркнули, что все системы корабля были тщательно проверены, а экипаж из двух опытных астронавтов - Бартта Хайнса и Сандры Магнус - уже прошел предполетный карантин. "Мы внимательно следили за каждой деталью, чтобы обеспечить максимальную безопасность экипажа", - заявил руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов НАСА Стив Стич.

Если все пойдет по плану, ракета-носитель Atlas V с кораблем Starliner на борту стартует с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 17:54 по восточному времени (23:54 мск) 6 мая. Через несколько часов после запуска Starliner должен осуществить стыковку с МКС, где астронавты проведут около недели, работая совместно с нынешним экипажем станции.

Единственными потенциальными препятствиями для запуска на данный момент являются неблагоприятные погодные условия на космодроме или внезапный технический сбой. В противном случае, как отметили в НАСА, все системы корабля и наземной инфраструктуры функционируют в штатном режиме.

Успешный пилотируемый полет Starliner позволит Boeing присоединиться к компании SpaceX, которая уже несколько лет выполняет регулярные миссии по доставке астронавтов на МКС в рамках программы НАСА по коммерческим пилотируемым полетам. Запуск также откроет путь для будущих контрактов между Boeing и космическим агентством на осуществление пилотируемых полетов к Луне в рамках программы Artemis.

#nasa #мкс #boeing #starliner #технологии. #пилотируемый полет #коммерческие полеты #космическая индустрия
+
Написать комментарий (0)
Космический корабль Boeing Starliner готовится к своему первому пилотируемому полету
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые изображения показывают истинные размеры подводного дрона Manta Ray
28
Из зоны СВО опубликовали видео с 30-километровым "Царь-поездом"
10
Apple признала проблему с будильниками на iPhone и работает над исправлением
+
Языковой омбудсмен Украины Креминь призвал перейти к "наступательной украинизации" страны
5
WhatsApp будет блокировать аккаунты, которые массово рассылают сообщения
+
Boston Dynamics показала робота-собаку Spot Mini в костюме Sparkles
+
Lenovo представила ноутбук IdeaPad 15s с процессором AMD Ryzen 5 7430U
+
Оптимизация охлаждения батареи может сократить время зарядки электромобиля Polestar до 2-3 минут
+
Good Lock появился в Play Store
+
Самая доступная игровая видеокарта Intel Arc A310 показала высокий FPS во всех современных играх
5
Xiaomi Poco F6 может оказаться переименованной версией Redmi Note 13 Turbo
+
Немецкая пресса: русские «унизили» танк Leopard 2 в Москве, демонстративно согнув ему орудие
15
Пользователи Windows 11 получили новый браузер Arc
+
Windows 10 завоевала 70% доли рынка, несмотря на свой 9-летний возраст
+
Цены на металлы стремительно растут и это плохая новость для производителей ПК
4
В сети появилась информация о новых домашних майнерах BOMBAX EZ100-C для Ethash и Etchash
3
Java 17 обошла Java 11 как самая популярная LTS-версия, а доля Oracle на рынке JDK падает
+
Представлен дистрибутив LibreELEC 12.0 для создания домашних кинотеатров OpenELEC
1
Стали известны характеристики нового телефона Nokia 3210
1
Samsung приостанавливает обновление One UI 6.1 для Samsung Galaxy S22 из-за ошибок
+

Популярные статьи

Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
94
"Мятежная Луна, часть 2: Оставляющая шрамы" - еще хуже, чем первая часть (субъективное мнение)
+
О том, как Египет решился продать свой город Арабским Эмиратам за $35 миллиардов
3
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
36
Как в России бесплатно получить DLC Thrones of Decay для Total War: WARHAMMER III
2
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
97
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
4
Обзор игры Half-Life 2 Episode Two - Гордон Фримен не сдается
+
Microsoft сокращает поддержку консолей Xbox series X/S
4
Как учёные ищут Черные Дыры старше самой Вселенной
1

Сейчас обсуждают

Shteger
20:27
использовал и продолжаю использовать HDD как файлопомойки. фильмы, сериалы, дистрибутивы, образы дисков и т.д. и т.п. как основные используются диски, купленные в крупных магазинах. так спокойнее + га...
5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
VRoman
20:25
Поисковик Bing - фуфло полное. На первой странице результатов никогда нет ничего внятного чего искал. Google - пяток хороших результатов сразу будет.
Microsoft намерена убедить пользователей перейти на Bing, завалив их сообщениями о его преимуществах
Александр Белашов
20:20
Он в тупую отрабатывает пару сотен.
Microsoft сокращает поддержку консолей Xbox series X/S
Evgeny Chezarin
20:19
Какие могут быть плюсы у левых говноЕядер, если учесть факт, что это хуцпа маневр ради синтетического сокращения tdp?
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
Багровый Фантомас
20:17
Предыдущий райзен был модели ryzen 5 1400, да?
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
Валерий Агапов
20:17
НАТО настойчиво напоминают РФ, что надо уничтожить всех украинцев и взять под контроль всю Украину. Или что? Хотелось узнать мнение украинцев. Ребята, мы не с вами воюем. Знаем, что и вы под контролем...
США с использованием 3D-печати развертывают беспилотники за 24 часа
Роман Холод
20:16
Читал, суть не в том есть они или нет в этой статье, а в том что спор равнозначен этому примеру.
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
leonid26
20:15
как можно обзор делать такой херни в 2024 году, автор ты выпал из реальности что ли???? прекращай грибы употреблять.
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
Майкопское Честное
20:12
Сосай кудасай.
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
ev_ruso
20:10
Статью читал? Где тут зелёные?
Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем