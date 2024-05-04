Российская компания "Базис", специализирующаяся на организации динамической инфраструктуры и виртуальных рабочих мест, объявила о приобретении компании "Рустэк", разработчика средств виртуализации. Сделка позволит "Базис" укрепить свою экспертизу в области облачных технологий и виртуализации.

Компания "Базис", один из ведущих разработчиков решений для организации динамической инфраструктуры, виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг, объявила о приобретении компании "Рустэк". "Рустэк" специализируется на разработке средств виртуализации и до сделки принадлежала системному интегратору "Айтеко", входящему в Топ-5 крупнейших IT-компаний России.

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Сумма сделки не раскрывается, однако "Базис" подчеркнул, что она была совершена на рыночных условиях и оплачена полностью за счёт собственных средств компании. Это свидетельствует о финансовой стабильности и стратегической заинтересованности "Базис" в дополнении своего портфеля продуктов и услуг.

Приобретение "Рустэк" позволит "Базис" расширить свои возможности в области виртуализации и усилить экспертизу в этой сфере. В свою очередь, для "Рустэк" это означает возможность получить доступ к новым ресурсам, увеличить объемы продаж и усилить свою позицию на рынке.

Стоит отметить, что российский рынок виртуализации и облачных услуг продолжает активно развиваться, и сделка между "Базис" и "Рустэк" является одним из ярких примеров этого направления. Эксперты прогнозируют дальнейший рост и динамику этой отрасли, а также возможные новые сделки и партнерства между крупными игроками рынка.

В целом, данная сделка является показательной для развития российской IT-индустрии. Она свидетельствует о том, что компании стремятся к consолидации ресурсов, расширению своих возможностей и укреплению своих позиций на рынке. Возможно, в ближайшем будущем мы станем свидетелями новых сделок и объединений, которые сделают российский IT-сектор еще более конкурентоспособным и инновационным.