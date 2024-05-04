Компания IBM в сотрудничестве с японской национальной исследовательской лабораторией Riken объявила о начале интеграции своего новейшего квантового компьютера, IBM System Two, с одним из самых мощных суперкомпьютеров мира, Fugaku. Это партнерство открывает новые перспективы для научных исследований и разработок в области квантовых вычислений и высокопроизводительных вычислений.

Компания IBM в сотрудничестве с японской национальной исследовательской лабораторией Riken объявила о планах установить свой новейший квантовый компьютер, IBM System Two, в Центре вычислительной науки Riken в городе Кобе, Япония. Это знаменательное событие предвещает новую эру в области компьютерных технологий и квантовых исследований, обещая значительные прорывы в науке и промышленности.

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Квантовый компьютер IBM System Two оснащен революционным 133-кубитным процессором IBM Quantum Heron, который является одним из самых мощных в своем роде. Эта система будет установлена в одном помещении и интегрирована с суперкомпьютером Fugaku, который в настоящее время занимает второе место в мировом рейтинге суперкомпьютеров после HPE Frontier. Интеграция квантового компьютера с суперкомпьютером открывает уникальные возможности для исследований и разработок, включая, но не ограничиваясь, моделированием сложных химических реакций, улучшением предсказаний погодных условий и разработкой новых материалов.

Такое сотрудничество между IBM и Riken не только подчеркивает растущее значение квантовых вычислений в современном мире, но и демонстрирует стремление Японии к лидерству в области высокопроизводительных вычислений. Установка IBM System Two в Центре вычислительной науки Riken служит ярким примером глобального сотрудничества в научных исследованиях и разработках, открывая путь к новым открытиям и инновациям.

Этот шаг также отражает стратегию IBM по продвижению квантовых технологий и их интеграции в различные сектора экономики. С помощью IBM System Two компания намерена продемонстрировать практическое применение квантовых вычислений для решения насущных задач, стоящих перед человечеством, и ускорить развитие квантовой информатики.

Установка и запуск IBM System Two в Японии представляет собой значительный шаг вперед в области квантовых вычислений, обещая ускорение научных исследований и инноваций во многих областях. Проект ставит перед собой амбициозные задачи и обещает открыть новые горизонты в исследованиях, которые до сих пор казались недостижимыми. В ближайшие годы мир сможет стать свидетелем того, как квантовые вычисления начинают играть все более значимую роль в научных открытиях и разработке технологий будущего.