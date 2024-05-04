Законопроект, внесенный в Госдуму, предлагает ускорить процедуру передачи конфискованного и невостребованного оружия Министерству обороны РФ для обеспечения участников специальной военной операции на Украине.

В Государственную Думу РФ был внесен законопроект, предусматривающий упрощение процедуры передачи конфискованного и невостребованного оружия для нужд участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Авторами инициативы выступили депутаты от фракции "Единая Россия".

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Согласно тексту законопроекта, предлагается внести изменения в закон "Об оружии", которые позволят ускорить процесс передачи конфискованного и невостребованного оружия, находящегося на хранении в органах внутренних дел, Министерству обороны РФ. Упрощенный порядок предполагает сокращение сроков оформления необходимой документации и отмену ряда бюрократических процедур.

Депутаты подчеркивают, что принятие данного законопроекта продиктовано необходимостью своевременного обеспечения участников СВО всем необходимым для выполнения боевых задач. "В условиях продолжающегося конфликта крайне важно оперативно решать вопросы материально-технического обеспечения наших военнослужащих. Передача конфискованного и невостребованного оружия позволит частично удовлетворить потребности подразделений, задействованных в спецоперации", - заявил один из авторов инициативы.

По данным МВД России, на сегодняшний день на хранении в органах внутренних дел находится значительное количество конфискованного и невостребованного оружия различных видов и модификаций. Принятие законопроекта позволит эффективно задействовать эти ресурсы для укрепления обороноспособности страны и поддержки участников СВО.

Ожидается, что в ближайшее время законопроект будет рассмотрен профильным комитетом Госдумы и вынесен на обсуждение депутатского корпуса. В случае принятия, закон может вступить в силу уже в этом году, что позволит в кратчайшие сроки начать процесс передачи оружия в зону проведения специальной военной операции.