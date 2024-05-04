Компания Mauritius Telecom собирается проложить подводный интернет-кабель T4, который обеспечит связью регион от Африки до Азии.

Крупный телекоммуникационный оператор Mauritius Telecom объявил о своих планах проложить подводный интернет-кабель T4, который обещает стать настоящим прорывом в обеспечении связи огромного региона от Африки до Азии. Компания уже находится в активных переговорах с такими гигантами связи, как Reliance Jio и Orange, с целью привлечь их участие в этом амбициозном проекте.

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T4 обещает обладать внушительной пропускной способностью, превосходящей в тысячу раз уже существующий кабель South Africa Far East (SAFE), доля в котором принадлежит и Mauritius. Новый кабель будет проложен по тому же маршруту, что и SAFE, протягиваясь через несколько ключевых точек, включая Южную Африку, Мадагаскар, Маврикий, Индию и Сингапур. Это позволит значительно улучшить связь в этом регионе и обеспечить стабильное соединение между различными странами.

Подробности о времени реализации проекта и другие важные аспекты будут раскрыты позже, но в компании Mauritius Telecom утверждают, что в связи с частыми обрывами кабелей в последнее время, появилась необходимость в такой значимой инфраструктуре. Предстоящее внедрение T4 может стать ключевым шагом в развитии телекоммуникационной отрасли и улучшении связи в этом широком регионе.