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Microsoft возвращает в Edge функцию измерения интернет-соединения
Microsoft включила обратно функцию измерения скорости интернет-соединения в свои актуальные версии браузера Edge. Ранее она была исключена из состава обозревателя, но теперь пользователи могут снова использовать этот функционал.

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В последние дни Microsoft анонсировала возвращение функции измерения скорости интернет-соединения в свои актуальные версии браузера Edge.

Ранее в Edge уже имелся инструмент измерения скорости интернет-соединения, но около года назад Microsoft решила его исключить из состава обозревателя. В тот момент пользователи приняли это изменение как шаг назад, но теперь получили возможность снова использовать этот функционал.

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Кроме того, Edge уже обладает рядом других функциональных инструментов, которые могут быть полезны пользователям. Калькулятор, конвертер величин, таймер, секундомер и другие инструменты могут помочь вам в различных задачах.

Новый инструмент измерения скорости интернет-соединения будет доступен в актуальных версиях Edge, начиная с сегодняшнего дня. Пользователи могут обновить свой браузер, чтобы получить доступ к новым функциям.

"Мы слушаем наших пользователей и стараемся улучшать наш браузер, чтобы он лучше соответствовал их потребностям", - заявил представитель Microsoft. "Возвращение функции измерения скорости интернет-соединения - это еще один шаг в этом направлении".

#microsoft #обновление #edge #браузер #технологии. #интернет-соединение #измерение скорости
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