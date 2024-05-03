Компания Hubble Network установила первое в мире Bluetooth-соединение с орбитальным спутником, открывая новые возможности для подключения миллионов устройств по всему миру.

Компания Hubble Network успешно установила первое в истории Bluetooth-соединение напрямую с орбитальным спутником. Этот достижение не только является значительным шагом в области беспроводных технологий, но и открывает двери для потенциального подключения миллионов устройств по всему миру.



Hubble Network, известная своими инновациями в области связи, позволила устройствам получить надежное соединение в любой точке земного шара. Этот шаг обещает революционизировать способ, которым мы обмениваемся данными и информацией.

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"Мы преодолели барьер, который существовал с тех пор, как была создана технология Bluetooth", - заявил представитель компании. "Это открытие - это больше, чем просто технологический прорыв, это возможность для миллионов устройств получить надежное и стабильное соединение, независимо от их местоположения".

Компания Hubble Network отметила, что беспроводное соединение с орбитальным спутником может привести к новым и прогрессивным применениям технологии Bluetooth в будущем. Это может включать в себя все от усовершенствованной навигации и мониторинга до поиска и спасения, управления трафиком и даже использования в военных целях.